46-річна Хайді Клум "блиснула" пружними сідницями і довгими ногами

Хайді Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Супермодель готується до весілля

Хайді Клум, яка, за чутками, вийшла заміж за свого бойфренда Тома Каулітца ще в лютому цього року, тепер готується до урочистостей. Так, за інформацією ЗМІ, подія відбудеться вже незабаром, так що справ у молодят невпроворот. Тим не менш знайти хвилинку для релаксу Хайді зуміла. Втім, навіть на відпочинку вона вирішила не втрачати часу дарма.

Пропозицію руки і серця Хайді отримала ще 24 грудня 2018 року (фото: instagram.com/heidiklum)

Кілька годин тому знаменита модель показала спокусливі фото біля басейну. 46-річна Хайді засмагає топлес, продемонструвавши своє бездоганне тіло у всій красі. На Клум надіті тільки чорні стринги в дрібний горошок. Вона лежить на животі, показавши оголені сідниці і спину. А поруч з нею розташувалися списані справами папери з викресленими пунктами і телефон. Знімок німецька зірка підписала весело: "Працюю над засмагою і складанням списку справ на весілля".

Хайді і Тому обожнюють один одного (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, відносини зірок почалися в лютому 2018-го. А вже до кінця року супермодель отримала пропозицію руки і серця. За словами інсайдерів, розписалися Хайді і Тому в той же день, що познайомилися – 22 лютого, оскільки ця дата стала по-справжньому знаковою для них. Але зробили це таємно. Тепер же вони хочуть влаштувати розкішне весілля. Воно пройде на Капрі, саме на цьому мальовничому острові пара відпочивала в минулому році.

Закохані буквально засипали мережу спільними фото (фото: instagram.com/heidiklum)

Також, як і годиться, недавно Том влаштував в Лас-Вегасі справжню гулянку для друзів, що тривала цілих три дні. Про це пресі розповів брат Тома – Білл.

Хайді поєднує приємне з корисним (фото: instagram.com/heidiklum)

До речі, цей шлюб не перший як для супермоделі і телеведучої, так і для її коханого. Хайді була одружена з перукарем Ріком Піпіна, а після – з музикантом Сілом. Том до цього був одружений на моделі Ріа Зоммерфельд, шлюб з якою тривав всього шість місяців. В інтерв'ю Хайді якось зізналася, що, незважаючи на те, що "потерпіла поразку" на цьому фронті вже два рази, все ще вірить в любов і шлюб. "Я зустріла чудову людини, подивимося, що з цього вийде", – додала вона, маючи на увазі Тома.