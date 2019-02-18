13-річна дочка Олі Полякової зізналася, що вже заробляє гроші

Видео: (youtube.com/Світське життя)

13-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая ранее поразила сеть сложным акробатическим трюком, дает своей знаменитой маме одни лишь поводы для гордости - девочка заметно похудела, занимается спортом, разбирается в молодежной моде и прекрасно выглядит. Как оказалось, она в своем возрасте уже и деньги сама зарабатывает. Об этом Маша рассказала в интервью с Катей Осадчей в программе "Светская жизнь".

Как отметила Полякова-младшая, она ходит за покупками с собственной банковской картой, а деньги ей достаются с помощью соцсетей.

"Зарабатываю деньги через Instagram, я продаю рекламу, у меня 100 тысяч подписчиков. Но иногда мама и папа что-то подбрасывают", – отметила старшая дочь певицы.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Отметим, что на данный момент у аккаунта юной предпринимательницы 99,2 тысячи фолловеров.

Маша также призналась, что быть дочерью известной певицы ей нравится, а если в школе кто-то начнет задирать ее, она легко может дать пинка.

Кроме того, юная красотка вспомнила о том, как смогла сбросить семь килограммов за четыре месяца. При этом она особенно в еде себя не ограничивала.

"Здесь нет никакого ограничения. Я ем белки, я ем сахар во фруктах. Я ни в чем себя не ограничиваю, что мне нужно для организма. Я не ем чипсы, конфеты, какие-то гарниры. Не пью газированные напитки", – подчеркнула девочка.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее 13-летняя дочь Оли Поляковой Маша похвасталась стильными молодежными нарядами в сети. Она показала подписчикам несколько образов и попросила их помочь выбрать лучший.

Мы также писали, что Маша Полякова взбудоражила сеть фото в купальнике с отдыха в Таиланде. Пользователи сети отметили, что девочка очень похожа на звездную маму и уже наступает ей на пятки.

Видео: РБК-Украина