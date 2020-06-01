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Ти – моє щастя: Ольга Сумська показала рідкісні дитячі кадри з донькою-іменинницею

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 11:48
Ти – моє щастя: Ольга Сумська показала рідкісні дитячі кадри з донькою-іменинницею
Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Актриса ніжно привітала старшу дочку з днем народження

Ольга Сумська нещодавно вдруге стала бабусею. Її старша дочка Антоніна Паперна народила другого малюка - сина, а щастю актриси не було меж. Новоспечен мама зателефонувала просто з пологового будинку, а Ольга не стримувала сліз від радісної звістки. Тепер у неї з'явився ще один вагомий привід привітати Тоню – цього разу дівчина, яка пішла по стопах мами і також подалася в акторство, святкує 1 червня круглу дату – їй виповнилося 30 років. З цього приводу Ольга поділилася у Facebook раритетними світлинами з семейнго альбому, серед яких були і дитячі кадри доньки.

Так, в фотопідбірці Ольги як черо-білі кадри з донькою в дитинстві, так і кольорові фото, зроблені зовсім недавно.

"Доця, з днем народження! Ти - моє щастя, обожнюю!" - підписала свтлини вона.

До речі, мама і дочка бачаться лише кілька разів на рік, адже Тоня з чоловіком, актором Володимиром Ягличем, проживає в Росії.

Фото: Ольга Сумська і Анионина Паперна (facebook.com/osumska)

Під кадрами шанувальники актриси залишили чимало теплих слів на адресу іменинниці, знайшлося місце привітанням і для Ольги.

До речі, Ольга Сумська розповіла, як щасливо прожити з чоловіком довгі роки і зберегти почуття один до одного. З Віталієм Борысюком актриса у шлюбі вже 29 років. Звичайно, пара іноді свариться, адже вони обоє – люди емоційні. Правда у них є секрет – треба ставитися один одного кожен день так, ніби ви познайомилися лише вчора, тоді це стане доброю традицією і допоможе зберегти пристрасть у стосунках.

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Автор: Lite

Теги Новини України Ольга Сумська
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