Луценко показала одну з найбільш складних, але ефективних вправ для красивих ніжок

Луценко попереджає, що легко не буде, але результат того вартий

Фитнес-тренер Анита Луценко "испытывает" своих подписчиков новыми сложными упражнениями, в рамках запущенного с начала недели челленджа "14 дней без сладкого". В день всех влюбленных 14 февраля тренер разрешила немного расслабиться и даже выпить в этот день шампанского с конфетой. Но вот теперь, после праздника, придется вдвое наверстать упущенное.

Так, на своей instagram-страничке Луценко опубликовала видео, на котором показала интересное, но достаточно сложное упражнение "Жабка". При этом Анита уточнила, что это упражнение многие запомнят на всю жизнь.

"Оно "любимое" у девочек на моей программе похудения", — улыбается фитнес-тренер, имея в виду сложность этого упражнение.

Направлено оно на разработку целого комплекса мышц: ног, рук, спины и пресса.

"Выполните на свой выбор 3 подхода по 10-15 или 20 повторений (или по 10 или по 15 или по 20 раз). Перед этим конечно самостоятельная разминка", — объясняет Анита.

Видео: instagram.com/anitasporty

Также Анита Луценко еще раз подчеркнула, что в период отказа от сладкого многие захотят компенсировать свое желание за счет меда и фруктов. Но следует помнить, что в этих продуктах также содержится сахар, хоть и полезный.

"Но все, что с перебором даст прирост сала, — уточняет Анита. — 1 кг яблок даст привес, пол кило мандарин — тоже, 3 ст. ложки меа при идеальном питании также даст плюс. Так что напоминанию: 1 чайная ложка меда в день. До 350 г ягод и фруктов вместе взятых за день — и вы красотка!"

Кстати, до этого Анита Луценко рассказала, что можно есть при отказе от сладкого.

Новое упражнение можно также совмещать с упражнением палнкой-горкой, которое поможет убрать дряблый животик и подтянуть мышцы рук.