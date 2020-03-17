Закупорка судин і зайва вага: лікарі розвінчали міфи про холестерин

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Лікарі розповіли, як у нашому організмі утворюється холестерин

Він закупорює судини, через нього з'являється зайва вага і взагалі продукти з ним краще прибрати з раціону. Це всі популярні думки про холестерин, споживання якого намагаються обмежити. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» розповіли про шкоду і користь для людського організму холестерину.

Є безліч міфів та наукових доказів про холестерин, але без нього людський організм не зміг би існувати. Насправді – це важливий елемент людського організму.

«Це різновид жиру, із якого побудовані всі оболонки наших клітин, за допомогою яких працює головний мозок. Холестерин людині потрібен обов'язково, інакше людина не буде жити», – коментує гастроентеролог Лариса Бойченко в програмі «Ранок з Україною».

Якщо обмежувати себе у споживанні жирів, то це може призвести до порушення виробництва холестерину в організмі, а це, в свою чергу – до проблем зі здоров’ям.

«Жовч, яка нам потрібна для перетравлення їжі, для виведення певних речовин із організму, теж у своєму складі має холестерин. Майже всі гормони – гормони надниркових залоз, статеві гормони, вітамін Д, по суті, який теж є гормоном – всі ці речовини теж синтезуються з холестерину», – пояснила лікар-кардіолог Марія Кропівнер.

До того ж холестерин міститься не лише в жирній їжі, як прийнято вважати. Лише маленька частка холестерину потрапляє в організм, коли ми харчуємося. Насправді його виробляє печінка. Лікарі не радять відмовлятися від жирів, адже це лише зашкодить організму. А от надлишок холестерину в організмі може спровокувати проблеми з серцем та навіть утворення тромбів. Тому, щоб цього уникнути, варто стежити за своїм харчуванням.

«Найбільше холестерину міститься в продуктах тваринного походження. Наприклад, печінка яловича, яйця, абсолютно всі морепродукти, молочні продукти, всі жири тваринного походження – це по суті холестерин. Для того, щоб він був у нормі ми просто повинні вживати такі жири в помірній кількості», – розповіла гастроентеролог.

Також до свого раціону краще додати горіхи, рослинну олію, насіння – вони насичені корисними жирами і вважаються «добрими». А от від солоденького варто відмовитися – це «погані» жири.

«Часом зайвий холестерин утворюється в печінці зі швидків вуглеводів. Наприклад, якщо людина любить солодке: цукерки, печиво, тістечка або, наприклад, якісь снеки, то жир може перетворюватися в зайвий холестерин», – пояснила гастроентеролог Лариса Бойченко в ефірі каналу «Україна».

І не варто забувати про спорт! При цьому, це не обов’язково має бути важке тренування у спортзалі – достатньо пробіжки кілька разів на тиждень або ж занять фітнесу. І тоді проблеми з холестерином вам не страшні.