Як виглядати на 100% без дорогих б'юті процедур: секрети тренера "Зважені та щасливі"

Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Ці поради допоможуть бути красивою без особливих фінансових витрат

Фітнес-експерт і зірковий тренер проекту "Зважені та щасливі" на каналі СТБ Марина Боржемська з задоволенням ділиться в мережі корисними порадами і секретиками, які допоможуть схуднути і тримати тіло у формі. Так, нещодавно вона розповіла про найкращу вправу для скидання ваги, яку запросто можна виконувати вдома, на природі або в залі.

Тепер же Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram список своїх фірмових б'юті секретів, які допомагають їй виглядати на 100% без дорогих процедур. За її словами, всі вони не заберуть у вас час або фінанси, проте ефект приємно вразить.

Секрети краси від тренера "Зважені та щасливі" Марини Боржемської:

Про склянку води вранці я казала і буду завжди і скрізь про це нагадувати. Введіть це в звичку, і ви на своєму досвіді відчуєте ефект! За ніч організм відчуває легке зневоднення і накопичує "запаси" води, наприклад, під очима, проходячи дві фази: мішки і темні кола. Екстрена нормалізація ситуації - склянка простої води. До того ж, це допоможе "розбудити" метаболізм зранку.

Фото: Марина Боржемская (instagram.com/uzelkova.marina)

Потужний протинабряковий засіб - кубики льоду з настою м'яти і ромашки (або будь-якої іншої трави, шавлії, череди, матьмачехи). Я протираю льодом обличчя, попередньо загорнувши в невеликий клапоть марлии або ситцю, затримуючись на проблемних зонах. І не забувайте про шию й зону декольте!

Ілюстративне фото (pexels.com)

Іноді люблю вмиватися газованою водою: лопаючись, бульбашки активізують кровообіг, благотворно впливаючи на шкіру. Пляшка мінеральної води завжди може стояти у Вас у ванній. Так само іноді такою водою ополіскую волосся в самому кінці.

Гарна заміна пілінгу і скрабу для обличчя, - сухе молоко. Воно дбайливо очистить шкіру, не завдавши жодної мікротравми. Відмінний засіб! Можна навіть зробити ванну, розбавивши в ній сухе молоко, як у самої Клеопатри.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Мій улюблений б'юті-засіб: кавова гуща. Її можна додати в гель для душу, зробивши таким чином легкий тонізуючий скраб.

Кавову гущу можна використовувати як маску для обличчя, додавши туди кілька крапель улюбленого аромамасла, ложку кокосової олії (у мене завжди є в холодильнику).

Ілюстративне фото (pexels.com)

Кавова гуща, - відмінний засіб для антицелюлітного масажу. Нанесіть на мокре тіло і проскрабуйте твердою щіткою.

Скраб для губ можна зробити з цукру, звичайного або коричневого, а так само зацукрованого густого меду. Після пом'якшіть губи бальзамом або маслом жожоба. Помада потім буде триматися рівно і довго.

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Ну і головне, дівчатка, мої улюблені! Посміхніться своєму відображенню в дзеркалі і йдіть підкорювати світ! Будьте прекрасні і чудові!" - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ще один тренер шоу "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія назвав топ-5 порад для красивого тіла! Іраклі дуже активно готується до нового сезону Зважені та щасливі на СТБ.

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