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"Ворог номер один серед фруктів": дієтолог розвіяла міфи про банани

Lite » Краса 13.12.2019 - 08:33
"Ворог номер один серед фруктів": дієтолог розвіяла міфи про банани
Банани (Фото: unsplash.com)

Експерт розповіла, чи небезпечний насправді найпопулярніший фрукт

У мережі активно обговорюється інсталяція з бананом, яку продали за 120 тисяч доларів. На думку її творців, цей популярний продукт є "ворогом номер один серед фруктів".

Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила популярний український дієтолог Альбіна Комісарова. Вона поспішила розвіяти міфи про шкоду бананів.

Також експерт опублікувала відповідне фото інсталяції, проданої за великі гроші.

&quot;Ворог номер один серед фруктів&quot;: дієтолог розвіяла міфи про банани

Інсталяція з бананом. Фото: https://www.instagram.com/doctor_komissarova

Пропонуємо вам ознайомитися з міфами, які розвіяла дієтолог:

1. Ні одні рекомендації по харчуванню не виділяють банан в якусь окрему категорію фруктів.
2. Всі кажуть "банан містить багато цукру". Але справа в тому, що як і будь-який інший фрукт, банан містить клітковину, яка уповільнює всмоктування фруктози. А якщо ви додасте до неї ще складні вуглеводи: кашу, хліб, мюслі - і зовсім отримаєте довге насичення.
3. Хтось боїться високого глікемічного індексу. Але є дослідження, що показує, що харчування з урахуванням ГІ не дає ніяких переваг в зниженні ваги у здорових людей.
4. Що стосується хворих на цукровий діабет, Американська Діабетологічна Асоціація рекомендує людям з СД включати фрукти, у тому числі банани, в кожний прийом їжі.
5. Є переваги зеленого банана перед стиглим? Так, менш стиглий банан менш солодкий. Але якщо ви не любите - змушувати себе не потрібно.
6. Не існує продукту, від якого товстіють, існує велика кількість їжі. Якщо ви з'їдаєте 1 банан в день і все це в рамках вашого денного раціону - ви не наберете вагу.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, чим небезпечні жорсткі обмеження в їжі.

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