Як почати худнути: дієтолог дала ефективні поради

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Експерт розповіла, як взяти себе в руки і нарешті зайнятися своєю фігурою

Здавалося б, якщо хочеш схуднути - треба просто почати. Однак саме це часто і виявляється чи не найскладнішим. Ми постійно відкладаємо це на понеділок, або перше січня, або ближче до весни. Як же взяти себе в руки і зайнятися нарешті всерйоз своєю вагою і фігурою розповіла у своєму Instagram дієтолог Альбіна Комісарова, яка раніше розкрила правду про корисність суперфудів.

Експерт зазначила, що охочим схуднути слід звернути увагу на все і змінити все, що їх оточує.

"Приготуйтеся змінити своє життя! Якщо ви вибрали дієтолога, вам буде простіше", - зазначила Комісарова.

Для тих же, у кого немає свого дієтолога, вона дала дієві поради:

Заведіть щоденник харчування.

Краще письмовий. Тому що все, що на папері - вже має якусь силу. Записуйте туди ВСЕ, що потрапляє до вас в рот. Ви здивуєтеся, але багато продуктів ви навряд чи враховували.

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Оцініть свою вагу.

Можна використовувати поняття Індексу маси тіла. Визначте бажану кількість скинутих кілограм і термін. Ставте реальні терміни! Не 10 кг в тиждень!

Накидайте приблизний план харчування: не меню!

А приблизний план: сніданок, перекус, вечеря, з чого буде складатися, що плануєте обмежити, які порції і в якій кількості. Не забудьте про улюблені продукти і страви.

Фото: (unsplash.com)

Вирішите, який вид фізичної активності оберете.

Купіть абонемент, домовтеся з подругою, скачайте відео з вправами або додаток на телефон, почніть більше ходити пішки - ставте реальні цілі!

Фото: (unsplash.com)

Знайдіть мотивацію: якусь подію, красиве плаття, фотосесію в білизні.

Поговоріть з сім'єю, поясніть, як вам це важливо, попросіть підтримки! Розкажіть ВСІМ, що худнете - буде більше стимул не зірватися.

Не ставте собі строгих обмежень.

Ви повинні знати, що схуднення - не каторга, а приємний, легкий, мотиваційний процес! Не починайте з дієт і використання Бадів, покладайтеся на здорове харчування!

Фото: (unsplash.com)

Нагадаємо, раніше дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, яким повинен бути режим харчування перед тренуванням. Наприклад, дієтолог розвінчала ще один міф, що після тренування потрібно "витримати дві години і тільки після вживати їжу".

Також експерт відзначила, на які важливі моменти слід звернути увагу, якщо ви тренуєтеся або дотримуєтеся дієти, а вага стоїть на місці.