Вперше в світі дві жінки виносили одну дитину

Фото: Ешлі і Блісс Коултер (колаж РБК-Україна)

При цьому вони ще й зекономили

Дві жінки — американки Ешлі і Блісс Коултер стали першими в світі жінками, які народили одну дитину. Лесбійська пара вдалася до дещо модифікованої технології ЕКО, пише The New York Post.

Блісс і Ешлі хотіли завести дитину, але так, щоб вони обидві брали участь у процесі її виношування. У цьому їм допомогла доктор Кеті Дуді, яка знайшла для них ідеальне рішення — використати екстракорпоральне запліднення (скорочено його називають ЕКО), але з одним важливим нюансом.

Зазвичай процедуру ЕКО проводять так: яйцеклітину майбутньої мами запліднюють, після цього ембріон містять в умовах інкубатора, а потім переносять в матку жінки. Але доктор Дуді запропонувала дівчатам використати спеціальну капсулу INVOcell замість інкубатора. Так, капсула була зафіксована в шийці матки Блісс на 5 днів, поки не утворився ембріон. Потім зародок перенесли в матку Ешлі. За ним спостерігали протягом 10 днів, поки той не прижився. А через 9 місяців на світ з'явився Стетсон.

Фото: Ешлі і Блаженства Коултер з сином (Bliss Coulter)

"Це були найдовші 10 днів у нашому житті — ніхто ніколи не робив нічого подібного, тому ми не знали, чи це спрацює", — розповіла Ешлі.



Як підкреслює видання, при цьому даний метод виявився дешевше звичайного екстракорпорального запліднення в два рази. Зараз хлопчику вже 5 місяців.

Фото: Ешлі і Блаженства Коултер з сином (Bliss Coulter)

За словами Ешлі і Блісс, вони сподіваються, що модифіковане ЕКО виявиться корисним для інших одностатевих пар.

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Відео: РБК-Україна