Дієтолог розповіла, як схуднути уві сні і що їсти на пізню вечерю

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт пояснила механізм схуднення під час сну

Професійний дієтолог Алла Манайкина переконана, що пізня вечеря повинна бути винятком, а не правилом і, за її словами, вона має свої особливості. Про це експерт написала у своєму Instagram-акаунті.

Дієтолог зазначає, що ввечері варто звернути увагу на продукти з низьким глікемічним індексом. До них відносяться зелень, овочі, але тільки не крохмалисті, а також можна побалувати себе перед сном деякими білковими продуктами.

"Тільки у випадку, щоб не лягати спати на голодний шлунок, і це відчуття не заважало вашій сну, можна дещо з'їсти пізно. Що це може бути? Варіантів не так і багато. Рятувальний круг у цьому випадку овочі та зелень, тобто салат. Овочі мають низький глікемічний індекс і не підвищують рівень інсуліну. Виняток, приготовані крохмалисті овочі (картопля, морква, буряк, гарбуз і ін). В добавок до салату чи окремо - це легкі білкові продукти, а саме яйця, філе птиці, нежирна риба", - зазначила фахівець.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

До речі, Алла зазначила, що уві сні можна також позбутися від зайвих кіло, тільки варто робити це грамотно, щоб ефект дійсно був. Схуднення під час нічного відпочинку тісно пов'язано з режимом.

"Не упускайте можливість худнути уві сні. А допомагає нам у цьому гормон росту (ГР) - соматотропін. Він мобілізує жири з депо і змушує наш організм використовувати для своїх енергетичних витрат у сні саме жирні кислоти, а не звичну глюкозу. Антагоністом ГР є гормон інсулін, завданням якого є прибирати цукор з крові. Це одна з причин, чому не можна їсти вуглеводи перед сном - дія ГР, у такому випадку блокується. Виділення соматотропіну носить чіткий ритмічний характер, і максимум його секреції припадає на ранню стадію фазу сну. Таким чином, якщо ви лягаєте втомленими і пізно, відразу провалюючись у сон — ви позбавляєте своє схуднення одного з найважливіших помічників", - пояснила Манайкина.

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