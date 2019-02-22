Загрожує ожирінням і діабетом: дієтолог попередила про шкоду популярного продукту

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Регулярне вживання чіпсів може привести до дуже неприємних і небезпечних наслідків

Експерт по схудненню і здоровому харчуванню Катя Медушкіна, яка раніше дала поради, як добитися плоского живота, назвала найбільш, на її думку, шкідливий продукт у світі. На чию рекламу витрачається незліченна кількість грошей, а рекламні ролики зазвичай дуже смішні і запам'ятовуються? Це - чіпси, які щільно завоювали сучасний ринок, пише експерт в Instagram.

Всі звикли похрумтіти за компанію, перед телевізором або у дорозі, з приводу та без, просто "вбити" час.

Однак насправді цей продукт дуже шкідливий, попереджає дієтолог - варто лише подивитися на склад із зворотного боку упаковки.



Фото: (instagram.com/katya_medushkina)

Давайте розглянемо, з чого складаються чіпси:

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Різні хімічні добавки. Просто таблиця Менделєєва в одній пачці - консерванти, смакові добавки (ви ж не думаєте, що там натуральні сир, бекон, ікра?), ароматизатори , барвники.... На цьому пункті можна було б і зупинитися, якщо чесно((.

Глутамат натрію і інші підсилювачі смаку викликають звикання і змушують робити вибір в користь чіпсів, коли хочеться перекусити...

Гідрогенізовані жири - їх вміст у чіпсах позамежний. Одна упаковка - це близько 30 г жирів. Сподіваюся, ви розумієте, що це не ті жири, які необхідні нашому організму?

Сіль - її надмірна кількість викликає збої в обмінних процесах і негативно впливає на серцево-судинну систему, а також гальмує нормальний ріст кісток.

Прості вуглеводи - сучасні чіпси, це найчастіше суміш картопляного борошна, кукурудзяного і пшеничного або навіть просто суміш крохмалю.

Канцерогени. Процес приготування чіпсів неодмінно веде до їх утворення, причому у великій кількості. Це акролеїн, глицидамид і акриломид (надають генотоксичну дію і ведуть до розвитку раку).

Фото: (pixabay.com)

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Що відбувається при регулярному вживанні чіпсів:

залежність від цього продукту,

алергічні реакції,

проблеми з шлунково-кишковим трактом

загальне ослаблення імунітету,

підвищення холестерину,

проблеми з печінкою і щитовидною залозою,

збільшується ймовірність діабету,

схильність до ожиріння.

Медушкіна пропонує відмовитися від цього популярного перекусу або хоча б скоротити вживання чіпсів до мінімуму, якщо ви дбаєте про своє здоров'я.

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