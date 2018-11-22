Занепад сил, ламке волосся, суха шкіра: названа можлива причина

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Причиною цього може бути дефіцит заліза

Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла, що може бути причиною втоми, тьмяного волосся і сухої шкіри. Експерт стверджує, що це може свідчити про нестачу заліза в організмі. Відповідний пост опублікований в Instagram.

За словами дієтолога, якщо ваша шкіра стала блідою і сухою, а волосся тьмяним і слабкими, то варто звернути увагу на своє здоров'я. Можливо, вашому організму не вистачає заліза.

Скріншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)

Залізо є незамінним для людського організму мікроелементом, що бере участь у забезпеченні киснем тканин, органів і систем. Хронічний недолік заліза може призвести до зниження в крові гемоглобіну - білка, який переносить кисень, і спровокувати розвиток залізодефіцитної анемії.

Люди з нестачею заліза відчувають постійний занепад сил, найменші фізичні навантаження викликають сильну задишку - так позначається недолік кисню. Інші типові симптоми дефіциту заліза - запаморочення і навіть непритомність, сонливість, дратівливість, погіршення пам'яті.

Якщо дефіцит заліза в організмі викликаний неправильним харчуванням, то це можна виправити. Включіть в свій раціон червоне м'ясо, субпродукти (особливо печінка), устриці, яйця, горіхи, бобові, яблука, гранати, ізюм, інжир. Також можна спробувати вітамінні комплекти.

Нагадаємо, що дієтолог розповіла, чи корисна шкільна їжа з автоматів.

Ми писали, що Світлана Фус розповіла, до яких наслідків може привести дефіцит води в організмі. При великому зниженні води у людини може погіршитися слух, зір, а також бути присутні судоми в м'язах.

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Відео: РБК-Україна