Упадок сил, ломкие волосы, сухая кожа: названа возможная причина

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Причиной этому может быть дефицит железа

Известный диетолог Светлана Фус рассказала, что может быть причиной усталости, тусклых волос и сухой кожи. Эксперт утверждает, что это может свидетельствовать о недостатке железа в организме. Соответствующий пост опубликован в Instagram.

По словам диетолога, если ваша кожа стала бледной и сухой, а волосы - тусклыми и слабыми, то стоит обратить внимание на свое здоровье. Возможно, вашему организму не хватает железа.

Скриншот поста: (instagram.com/dietolog.fus)



Железо является незаменимым для человеческого организма микроэлементом, участвующим в обеспечении кислородом тканей, органов и систем. Хронический недостаток железа может привести к снижению в крови гемоглобина - белка, переносящего кислород, и спровоцировать развитие железодефицитной анемии.

Люди с нехваткой железа испытывают постоянный упадок сил, малейшие физические нагрузки вызывают сильную одышку - так сказывается недостаток кислорода. Другие типичные симптомы дефицита железа - головокружения и даже обмороки, сонливость, раздражительность, ухудшение памяти.

Если дефицит железа в организме вызван неправильным питанием, то это можно исправить. Включите в свой рацион красное мясо, субпродукты (особенно печень), устрицы, яйца, орехи, бобовые, яблоки, гранаты, изюм, инжир. Также можно попробовать витаминные комплекты.

Напомним, что диетолог рассказала, полезна ли школьная еда из автоматов.

Мы писали, что Светлана Фус рассказала, к каким последствиям может привести дефицит воды в организме. При большом снижении воды у человека может ухудшиться слух, зрение, а также присутствовать судороги в мышцах.

А также о том, почему так важно включить в свой ежедневный рацион орехи.

Видео: РБК-Украина