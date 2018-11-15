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Українцям розповіли, як не "підхопити" осінню депресію

Lite » Краса і здоров'я 15.11.2018 - 11:29
Українцям розповіли, як не "підхопити" осінню депресію
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерт озвучив основні симптоми депресивного стану

Відсутність сонця та зменшення температури повітря часто призводить до так званої осінньої депресії. Про це сказав лікар-психотерапевт Микола Саляєв. 

За його словами, сезонні депресії найчастіше виникають в кінці осені або на початку зими.

"Цей стан краще назвати депресивною реакцією, яка може тривати протягом одного-трьох місяців. Прийнято вважати, що це стан пов'язаний зі зміною освітленості, коли день стає коротким і більше похмурих днів. Освітленість безпосередньо впливає на вироблення певних речовин в мозку, таких як серотонін. Саме це і впливає на наш настрій", - розповів спеціаліст.

Основні симптоми депресивного стану: 

  • знижений фон настрою; 
  • постійна пригніченість і слізливість; 
  • бачення життя в негативному світлі; 
  • фізична слабкість, сонливість, менша продуктивність на роботі; 
  • підвищена дратівливість; 
  • суїцидальні думки.

Лікар наголошує, що велике значення у питанні осінньої депресії має раціон харчування.

"Депресивний стан пов'язаний з астенією - нестачею вітамінів і менш рухливим способом життя. У щоденний раціон обов’язково включайте продукти, які містять триптофан та інші амінокислоти, які є сировиною "гормонів гарного настрою". Це в першу чергу - банани, фініки, кисломолочні продукти, шоколад і какао. Також саме час записатися в спортзал - фігуру підтягнете і настрій підніметься: після тренувань в організмі активно виробляються ендорфіни", - радить Саляєв.

Видео: YouTube/Вiдкритий

Нагадаємо, нещодавно наукові експерти дійшли до висновку, що кількість відвідування соцмереж прямим чином пов'язане із зміною емоційного стану, і чим частіше користувачі заходять в соцмережі, тим більше псується настрій.

Раніше відомий український психолог, психотерапевт, консультант-медіатор і тренер Марія Фабричева розповіла, як боротися з заборонами.

Відео: РБК-Україна

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