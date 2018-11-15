Українцям розповіли, як не "підхопити" осінню депресію

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Експерт озвучив основні симптоми депресивного стану

Відсутність сонця та зменшення температури повітря часто призводить до так званої осінньої депресії. Про це сказав лікар-психотерапевт Микола Саляєв.

За його словами, сезонні депресії найчастіше виникають в кінці осені або на початку зими.

"Цей стан краще назвати депресивною реакцією, яка може тривати протягом одного-трьох місяців. Прийнято вважати, що це стан пов'язаний зі зміною освітленості, коли день стає коротким і більше похмурих днів. Освітленість безпосередньо впливає на вироблення певних речовин в мозку, таких як серотонін. Саме це і впливає на наш настрій", - розповів спеціаліст.

Основні симптоми депресивного стану:

знижений фон настрою;

постійна пригніченість і слізливість;

бачення життя в негативному світлі;

фізична слабкість, сонливість, менша продуктивність на роботі;

підвищена дратівливість;

суїцидальні думки.

Лікар наголошує, що велике значення у питанні осінньої депресії має раціон харчування.

"Депресивний стан пов'язаний з астенією - нестачею вітамінів і менш рухливим способом життя. У щоденний раціон обов’язково включайте продукти, які містять триптофан та інші амінокислоти, які є сировиною "гормонів гарного настрою". Це в першу чергу - банани, фініки, кисломолочні продукти, шоколад і какао. Також саме час записатися в спортзал - фігуру підтягнете і настрій підніметься: після тренувань в організмі активно виробляються ендорфіни", - радить Саляєв.

Видео: YouTube/Вiдкритий

Нагадаємо, нещодавно наукові експерти дійшли до висновку, що кількість відвідування соцмереж прямим чином пов'язане із зміною емоційного стану, і чим частіше користувачі заходять в соцмережі, тим більше псується настрій.

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Відео: РБК-Україна