Вчені з'ясували, яка гра допомагає вилікувати депресію

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Дослідники встановили, що гра здатна на час "відключати" свідомість людини від зовнішнього світу

Американські вчені з Університету Каліфорнії в Ріверсайді з'ясували, яка гра допоможе вилікувати депресію. Виявляється, це "Тетріс" — гра, створена радянським програмістом Олексієм Пажитновым в 1984 році, пише журнал PsycNET.

Як стверджують дослідники, 30-40 хвилин гри "Тетріс" впливають на мозок людини і на організм в цілому такий же ефект, як антидепресанти.

Вони прийшли до висновку, що гра допомагає "відключитися" від зовнішнього світу, розслабитися і забути про тривоги і життєві проблеми.

Дослідження проводилися на студентах. Вчені запросили кілька студентів в свою лабораторію і дали їм заповнити анкету. Після цього їх просили почекати результатів приблизно 10 хвилин, запропонувавши їм зіграти в цей час в "Тетріс".

Результати показали, що короткі сеанси гри в "Тетріс" допомагають знизити рівень тривоги і дратівливості та стабілізувати емоційний фон, одночасно притуплюючи відчуття в стресових ситуаціях.

Тепер дослідники намагаються зрозуміти, чи можна використовувати гру для лікування клінічної депресії та інших розладів психіки.

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Відео: РБК-Україна