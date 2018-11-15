Украинцам рассказали, как не "подхватить" осеннюю депрессию

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт озвучил основные симптомы депрессивного состояния

Отсутствие солнца и уменьшения температуры воздуха часто приводит к так называемой осенней депрессии. Об этом сказал врач-психотерапевт Николай Саляев.

По его словам, сезонные депрессии чаще всего возникают в конце осени или в начале зимы.

"Это состояние лучше назвать депрессивной реакцией, которая может продолжаться в течение одного-трех месяцев. Принято считать, что это состояние связано с изменением освещённости, когда день становится коротким и больше пасмурных дней. Освещенность напрямую влияет на выработку определенных веществ в мозге, таких как серотонин. Именно это и влияет на наше настроение", - рассказал специалист.

Основные симптомы депрессивного состояния:

пониженный фон настроения;

постоянная подавленность и слезливость;

видение жизни в негативном свете;

физическая слабость, сонливость, меньшая производительность на работе;

повышенная раздражительность;

суицидальные мысли.

Врач отмечает, что большое значение в вопросе осенней депрессии имеет рацион питания.

"Депрессивное состояние связано с астенией, нехваткой витаминов и менее подвижным образом жизни. Способы преодоления этого состояния - это витаминотерапия и правильное питание, которые способствуют выработке серотонина. Нужно есть больше орехов и черного шоколада, лимоны, апельсины, мясо, бобовые и кисломолочные продукты. Также самое время записаться в спортзал - фигуру подтянете, и настроение поднимется: после тренировок в организме активно вырабатываются эндорфины", - советует Саляев.

Видео: YouTube/Открытый

Напомним, недавно научные эксперты пришли к выводу, что количество посещения соцсетей прямым образом связано с изменением эмоционального состояния, и чем чаще пользователи заходят в соцсети, тем больше портится настроение.

Ранее известный украинский психолог, психотерапевт, консультант-медиатор и тренер Мария Фабричева рассказала, как бороться с запретами.

Видео: РБК-Украина