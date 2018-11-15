ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украинцам рассказали, как не "подхватить" осеннюю депрессию

Lite » Красота и Здоровье 15.11.2018 - 11:29
Украинцам рассказали, как не "подхватить" осеннюю депрессию
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперт озвучил основные симптомы депрессивного состояния

Отсутствие солнца и уменьшения температуры воздуха часто приводит к так называемой осенней депрессии. Об этом сказал врач-психотерапевт Николай Саляев.

По его словам, сезонные депрессии чаще всего возникают в конце осени или в начале зимы.

"Это состояние лучше назвать депрессивной реакцией, которая может продолжаться в течение одного-трех месяцев. Принято считать, что это состояние связано с изменением освещённости, когда день становится коротким и больше пасмурных дней. Освещенность напрямую влияет на выработку определенных веществ в мозге, таких как серотонин. Именно это и влияет на наше настроение", - рассказал специалист.

Основные симптомы депрессивного состояния:

  • пониженный фон настроения;
  • постоянная подавленность и слезливость;
  • видение жизни в негативном свете;
  • физическая слабость, сонливость, меньшая производительность на работе;
  • повышенная раздражительность;
  • суицидальные мысли.

Врач отмечает, что большое значение в вопросе осенней депрессии имеет рацион питания.

"Депрессивное состояние связано с астенией, нехваткой витаминов и менее подвижным образом жизни. Способы преодоления этого состояния - это витаминотерапия и правильное питание, которые способствуют выработке серотонина. Нужно есть больше орехов и черного шоколада, лимоны, апельсины, мясо, бобовые и кисломолочные продукты. Также самое время записаться в спортзал - фигуру подтянете, и настроение поднимется: после тренировок в организме активно вырабатываются эндорфины", - советует Саляев.

Видео: YouTube/Открытый

Напомним, недавно научные эксперты пришли к выводу, что количество посещения соцсетей прямым образом связано с изменением эмоционального состояния, и чем чаще пользователи заходят в соцсети, тем больше портится настроение.

Ранее известный украинский психолог, психотерапевт, консультант-медиатор и тренер Мария Фабричева рассказала, как бороться с запретами.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины депрессия
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь