Без "уколів краси" і пластики: 37-річна Наталія Водянова розкрила секрет молодості

Модель показала улюблену процедуру для шкіри
Наталя Водянова вміє складати стильні образи, які так і хочеться повторити. Цього разу зірка вибрала варіант яскравий і ефектний – в такому вбранні ви не залишитеся непоміченими, це точно! Широкі штани з фіолетовими і білими смужками вона доповнила чорним гольфом, піджаком, а також коричневого відтінку черевиками. Ще одна контрастна деталь – червона сумочка.
Саме на ній зробила акцент 37-річна красуня. "Мені подобається моя сумка від Natalia @launer_bespoke – це практично я, тільки менше, червона більш і більш запатентована, ніж коли-небудь... p.s.: Ви знали, що Launer – це бренд, який сама Королева обожнює найбільше з 1968 року?..", – повідомила вона послідовувачам у своїй звичній жартівливій манері.
Наталія порадувала новим образом (фото: instagram.com/natasupernova)
Макіяж Наталія зробила мінімальний, а тому приємно здивувала природною красою. Волосся також не стала по-особливому укладати, витягнувши його і уклавши на косий проділ. Фоловерів, як завжди, порадував не тільки стильний образ дівчини, але і те, як вона виглядає. Вони засипали її захопленими коментарями:
Коментарі прихильників (фото: скріншоти instagram.com/natasupernova)
До речі, Наталя одного разу зізналася шанувальникам, що з усіх процедур для обличчя віддає перевагу масажу. А вчорашні сторіз розкрили таємницю, який саме. Вона використовує китайскую техніку Гуаша. Процедура дуже популярна як для профілактики і лікування різного роду захворювань, так і для підтримки шкіри в тонусі. Для виконання потрібен лише спеціальний скребок, масажне масло і трохи вправності. Беремо на озброєння!