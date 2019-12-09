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Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбранням

Lite » Мода 09.12.2019 - 19:32
Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбранням
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель не впізнати!

Наталя Водянова – одна з найпопулярніших моделей в світі, яка до того ж славиться своєю природністю. Її рідко побачиш з яскравим макіяжем або ідеальною укладкою. Частіше – з легким природним мейк-апом і копицею пишного неслухняного волосся. Тим більшим сюрпризом для шанувальників знаменитої красуні стають її образи "на вихід", які вона, як бізнесвумен, філантроп і модель періодично все ж демонструє.

Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямНаталя Водянова до нового тижня готова (фото: instagram.com/natasupernova)

Один з таких луків вона показала кілька годин тому. 37-річна красуня приміряла мереживний джемпер, під яким проглядала нижня білизна, а зверху накинула піджак в дрібну білу смужку. Завершував такий досить спокусливий образ яскравий макіяж: smoky eyes в сірих тонах, а також яскраво-червоні губи. Знамениті брови моделі, які в свій час стали чи не її візитною карткою, їй зачесали наверх і зафіксували гелем, а на всю шкіру завдали щедрий шар золотистого хайлайтера. "Смілива і готова до цього тижня, як мій макіяж", – написала Водянова під фото.

Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямЯскраві образи Наталія залишає тільки на вихід (фото: instagram.com/natasupernova)

Фолловери Наталі, які завжди люблять захоплюватися її красою, цього разу також мовчати не стали:

  • Ну не можна бути красивою такою
  • Ідеальна жінка
  • Ух ти, приголомшливий лук, я думаю, що сині тіні для повік теж будуть виглядати приголомшливо!
  • Шикарна
  • Ви магічно приваблива! Цілісність і щирість у всьому. Море захоплення і поваги!
  • Обожнюю вас, Наталю! Завжди незрівнянна

Сміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямСміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямСміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямСміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямСміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбраннямСміливо! Наталя Водянова здивувала яскравим макіяжем і відвертим вбранням

Скріншоти коментарів (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, напередодні Водянова влаштувала сімейний день. Разом з бабусею і дітьми модель провела неділю за прикрасою ялинки, випічкою печива, іграми і зйомкою забавних роликів. З дітьми, бабусею та друзями вони влаштували справжнє свято зими, опублікувавши потім серію атмосферних кадрів: "Це сезон веселощів. Щасливої неділі всім", – написала Наталя.

Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні кадри з близькими людьми На ринку і з сумочкою Louis Vuitton: Наталія Водянова іронізує над своїм минулим
Новини України Наталія Водянова
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