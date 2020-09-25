Догляд за обличчям в період тренувань: повний чек-лист від експерта
П'ятниця 25 вересня 2020 11:47
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Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Косметолог пояснила, що можна і що не варто робити до і після тренування
Посилено займаючись спортом, варто пам'ятати про правила догляду за шкірою, які допоможуть зберегти красу і гарний стан шкіри. Як скорегувати свій догляд за шкірою під час відвідування спортзалу та басейну розповіла косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram.
У який би час не відбувалося тренування, з ранку ви виконуєте повноцінну процедуру базового догляду:
- Умити обличчя "умывалко",
- Протерти обличчя лосьйоном,
- Нанести креми для обличчя і повік.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Безпосередньо перед тренуванням вмиватися не потрібно, якщо на вас немає макіяжу. Якщо ж макіяж є, то обов'язково змийте його! Косметика,змішана з потом, створить ідеальні умови для розмноження бактерій. Після демакіяжу повторіть процедуру, описану в п. 1: умийтеся, тонік, крем.
Наша шкіра під час тренування пітніє. Тому після тренування обличчя потрібно обов'язково умити, а потім знову нанести лосьйон.
- Якщо тренування в ранковий/денний час, після вмивання знову нанесіть свій денний крем.
- Якщо тренування у вечірній час, можна обійтися без крему.
- Можна нанести крем для повік (якщо у вас є час до сну мінімум 1,5 години).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ще кілька корисних рекомендацій:
- Якщо ви йдете в сауну, захопіть з собою ензимний пілінг, в сауні він буде особливо ефективний, так як ензими люблять тепло (ензимний пілінг можна робити 1 раз на тиждень).
- Під час занять спорту ніколи не торкайтеся обличчя руками! Рушник, серветка, бафф, пов'язка - вам в допомогу! Дотики, як мінімум, можуть спровокувати роздратування шкіри.
- Займаючись на килимку, особливо якщо його треба торкатися обличчям, подбайте про те, щоб убезпечити себе! Постеліть рушник або протріть килимок антибактеріальними серветками.
- Якщо ви відвідуєте басейн, то обов'язково перед зануренням у воду, крім крему, нанесіть гігієнічну помаду, щоб захистити губи.
- Під час тренування ми пітніємо і потребуємо заповнення вологи. Тому не забувайте пити достатню кількість води, для поповнення водного балансу.
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