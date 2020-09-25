Уход за лицом в период тренировок: полный чек-лист от эксперта
Пятница 25 сентября 2020 11:47
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Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Косметолог пояснила, что можно и что нельзя делать до и после тренировки
Усиленно занимаясь спортом, стоит помнить о правилах ухода за кожей, которые помогут сохранить красоту и хорошее состояние кожи. Как скорректировать свой уход за кожей при посещении спортзала и бассейна рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.
В какое бы время не была тренировка, с утра вы выполняете полноценную процедуру базового ухода:
- Умыть лицо "умывалко",
- Протереть лицо лосьоном,
- Нанести кремы для лица и век.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Непосредственно перед тренировкой умываться не нужно, если на вас нет макияжа. Если же макияж есть, то обязательно смойте его! Косметика, смешаясь с потом, создаст идеальные условия для размножения бактерий. После демакияжа повторите процедуру, описанную в п.1: умойтесь, тоник, крем.
Наша кожа во время тренировки потеет. Поэтому после тренировки лицо нужно обязательно умыть, а затем снова нанести лосьон.
- Если тренировка в утреннее/дневное время, после умывания снова нанесите свой дневной крем.
- Если тренировка в вечернее время, можно обойтись без крема.
- Можно нанести крем для век (если у вас есть время до сна минимум 1,5 часа).
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Еще несколько полезных рекомендаций:
- Если вы идете в сауну, захватите с собой энзимный пилинг, в сауне он будет особенно эффективен, так как энзимы любят тепло (энзимный пилинг можно делать 1 раз в неделю).
- Во время занятий спорта никогда не касайтесь лица руками! Полотенце, салфетка, бафф, повязка - вам в помощь! Прикосновения, как минимум, могут спровоцировать раздражение кожи.
- Занимаясь на коврике, особенно если его надо касаться лицом, позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя! Постелите полотенце или протрите коврик антибактериальными салфетками.
- Если вы посещаете бассейн, то обязательно перед погружением в воду, помимо крема, нанесите гигиеническую помаду, чтобы защитить губы.
- Во время тренировки мы потеем и нуждаемся в восполнении влаги. Поэтому не забывайте пить достаточное количество воды, для восполнения водного баланса.
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