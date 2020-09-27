Як доглядати за проблемною шкірою: секрети учасниці "Супермоделі по-українськи"

Саша Литвин — не тільки випускниця третього сезону "Супермоделі по-українськи" та учасниця Суперсезона модельного реаліті Нового каналу, але і beauty-блогер. Здається, вона знає про косметику все. І як ідеальний вечірній макіяж зробити, і як доглядати за проблемною шкірою.

Дівчина і сама володарка подібного типу шкіри.

"У мене жирна шкіра, схильна до висипань буквально через все. Але доглядати за нею легко, головне — не лінуватися, — каже учасниця модельного реаліті. — Дуже хочу своїм досвідом допомогти тим, хто думає, що проблемна шкіра — це назавжди".

Дотримуйтесь ціих шести правил щовечора перед сном, і ви забудете про всі проблеми шкіри:

1. Знімайте макіяж. Обов'язково щодня очищайте шкіру! Для цього підійде міцелярна вода або гідрофільне масло. Макіяж з очей краще всього знімати двофазним засобом.

2. Масажуйте обличчя. Щоб підтримувати шкіру молодою, пружною і тонізованою, варто приділяти час масажу. Наприклад, підібрати одну з щіточок для очищення і масажу обличчя. Тільки уважно стежте за тим, щоб вона підійшла вашому типу шкіри.

3. Тонізуйте. Це один з найважливіших етапів, не пропускайте його! Для повноцінного догляду краще всього використовувати зволожуючий тонік — розподіліть його по всьому обличчю масажними рухами. А ось запалення і висипання можна точково підсушити за допомогою тоніку, що містить спирт.

4. Користуйтеся кремом під очі. Це дуже ніжна зона, яка потребує додаткового догляду. Якщо не хочете передчасної появи зморшок навколо очей — витратьте всього кілька секунд в день на нанесення зволожуючого крему.

Саша Литвин поділилася дієвими порадами по догляду за шкірою (фото: instagram.com/aleksandra.litviin)

5. Використовуйте масла та сироватки. Масло і сироватка — порятунок для жирної шкіри, вони допомагають відновити баланс і нормалізувати склад шкірного сала. Використовуйте масло і (або) сироватку на ніч і на ранок отримуєте гладку та зволожену шкіру.

6. Закріплюйте масла та сироватки кремом. Косметичні засоби дадуть більше ефекту, якщо після їх нанесення ви намажете обличчя кремом. Грубо кажучи, все, що ви "влили" в пори з сироваткою або маслом, затримається там довше.

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