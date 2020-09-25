Швидкий спосіб прибрати зайві обсяги і підтягти шкіру: домашній рецепт

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієвий рецепт від целюліту від косметолога

Бувають такі випадки, з якими може впоратися тільки професійна косметика. Але іноді прості, домашні рецепти по своїй ефективності можуть дати фору багатьом дорогим банкам.

Косметолог Марина Дорн на своїй сторінці в Instagram розповіла про на диво швидкий спосіб прибрати зайві обсяги і підтягнути шкіру, а також зменшити прояви целюліту - медове обгортання.

Експерт зазначила, що бувають випадки, коли після нього йшло по 4-6 см. За рахунок вираженої лімфодренажної дії.

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Нам буде потрібно:

Будь-який скраб для тіла

Мед - 1 ст. л

Кориця - 1 ч. л.

Харчова плівка

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Робимо заміри. В душі добре скрабуємо проблемні зони. Особисто в моєму випадку це живіт, боки, стегна. Потім нагріваємо мед до трохи теплої температури. Найзручніше поставити баночку в гарячу воду. Важливо! Не розігрівайте мед більш ніж до 40С, так як починається розпад вітамінів.

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В теплий мед додаємо 1 ч. л. кориці. Перемішуємо. Наносимо на проблемні зони. Замотуємо плівкою у кілька шарів. Для створення тепла закутуємо наше місце, що потребує трансформації, або лягаємо під плед.

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Через 10 хвилин почнеться активне тепло і виділення вологи. Через 40 хвилин знімаємо плівку і змиваємо обгортання теплою водою без мила. Знову робимо заміри.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Виконуйте обгортання 3 рази в тиждень протягом місяця.

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Протипоказання - індивідуальна чутливість, вагітність, тромбофлебіт, варикоз (не виконуємо на ноги), захворювання органів малого тазу.

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