Як доглядати за довгим волоссями: поради французького колориста

Підтримувати довгу шевелюру красивою і здоровою - нелегке завдання
Кожна дівчина хоче мати блискуче і красиве волосся, а щоб цього досягти, необхідно за ним правильно доглядати. Особливо нелегко доводиться власницям довгої і густої шевелюри. До них відноситься і співачка Анна Сєдокова, яка раніше розповіла, як бореться з целюлітом.
На своїй сторінці в Instagram вона поділилася порадами відомого експерта про те, як правильно доглядати за довгим волоссям.
"Наше волосся - це наша гордість і справжня розкіш. Яка у вас довжина? Я дуже люблю довге і скільки б не переглядала опитувань, переважна більшість чоловіків так само голосують за ефектне волосся від середини спини. Знали б вони, скільки за ним доглядати. А багато дівчат знають, як? Нічого, зараз ми ще раз повторимо всі разом. Я знайшла поради відомого паризького колориста Крістофа Робіна, він точно знає, як виглядати, ніби ти тільки з реклами шампуню", - зазначила артистка.
Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Це не швидкий процес, але якщо все робити правильно, то мити голову буде достатньо два рази на тиждень.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Нагадаємо, співачка Анна Сєдокова дала дівчатам поради, як розвинути в собі жіночність.
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