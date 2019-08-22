Як доглядати за довгим волоссями: поради французького колориста

Ілюстративне фото (pexels.com)

Підтримувати довгу шевелюру красивою і здоровою - нелегке завдання

Кожна дівчина хоче мати блискуче і красиве волосся, а щоб цього досягти, необхідно за ним правильно доглядати. Особливо нелегко доводиться власницям довгої і густої шевелюри. До них відноситься і співачка Анна Сєдокова, яка раніше розповіла, як бореться з целюлітом.

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася порадами відомого експерта про те, як правильно доглядати за довгим волоссям.

"Наше волосся - це наша гордість і справжня розкіш. Яка у вас довжина? Я дуже люблю довге і скільки б не переглядала опитувань, переважна більшість чоловіків так само голосують за ефектне волосся від середини спини. Знали б вони, скільки за ним доглядати. А багато дівчат знають, як? Нічого, зараз ми ще раз повторимо всі разом. Я знайшла поради відомого паризького колориста Крістофа Робіна, він точно знає, як виглядати, ніби ти тільки з реклами шампуню", - зазначила артистка.



Ілюстративне фото (instagram.com/annaupgraded)

Розчешіть волосся до миття, так буде простіше розчесати їх і після. Спочатку кінчики, потім коріння.

Нанесіть на кінчики натуральне масло для волосся і знову розчешіть. В ідеалі - мигдальна або арганова олія. Залиште на волоссі на ніч або на 15 хвилин, якщо мити голову потрібно зараз.

Використовуйте шампунь, який підходить для вашого типу волосся. Фарбованому - безсульфатний шампунь. Нефарбованому, з жирним корінням - сульфатний. Кучерявому - очищаючий кондиціонер, так як таке волосся схильне до сухості.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Не переводьте продукт. Чайної ложки кошти буде достатньо. Спіньте шампунь і втирайте його пальцями (не нігтями ) в коріння волосся, не зачіпаючи кінчики. Краще опустити голову, щоб надати волоссю об'єм і поліпшити кровообіг.

Ретельно змийте шампунь.

Якщо ви не можете обійтися без кондиціонера - наносите тільки на кінчики, інакше коріння будуть жирними.

Раз на тиждень використовуйте маску для волосся, підбираючи під свій тип.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Не розчісуйте мокре волосся, це псує їх структуру.

Лайфхак від Крістофа. Як сушити волосся, щоб полегшити розчісування і надати корінню природний об'єм: "Опустіть голову і швидкими рухами ударяйте по волоссю рушником з обох сторін".

Ілюстративне фото: (pexels.com)

Не захоплюйтеся сухим шампунем. Краще розпиліть на жирне коріння трохи оцтового розчину (п'ять крапель яблучного оцту на 100 г води). Він не залишає слідів і доглядає за шкірою голови.



Це не швидкий процес, але якщо все робити правильно, то мити голову буде достатньо два рази на тиждень.

Ілюстративне фото: (pexels.com)

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