Вчені розробили "коктейль" з індійської спецією, що дозволяє прожити більше 100 років

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Це ще одне наукове дослідження, яке підкреслює важливість кишкових бактерій у формуванні міцного здоров'я людини

Канадські науковці з'ясували, що прийом пробіотиків з харчовою добавкою, багатою поліфенолами, і одного з традиційних індійських рослинних препаратів тріфалу може дати людині довголіття. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що тривалість життя мушок-дрозофилов після даної комбінації збільшувалася на 60% - до 66 днів, що на 26 днів більше звичайного. Крім того, комахи як "бонус" отримали захист від вікових хвороб. У випадку з людиною це є еквівалентом у 128 років життя, якщо відштовхуватися від середньої тривалості життя до 80 років.

Не дивлячись на те, що експерименти поки проводили тільки з мухами, вчені вважають, що їхні результати повинні спостерігатися і у людей, хоча і не з такими неймовірними цифрами.

Мушки-дрозофіли часто використовуються в наукових експериментах. Цих комах ділять майже на дві третини однакові біохімічні сигнальні шляхи з людьми.

"Коктейль" канадських науковців дозволив знизити у мух прояви старіння начебто зростаючій резистентності до інсуліну, запальних процесів і окисного стресу.

Додамо, що це ще одне наукове дослідження, яке підкреслює важливість кишкових бактерій у формуванні міцного здоров'я людини.

Раніше ми повідомляли, що група вчених із США і Фінляндії провела глобальне дослідження, в якому з'ясували, який вік є найбільш небезпечним у чоловіків і жінок з точки зору стану здоров'я.

Нагадаємо, що в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, як заощадити на ліках. На її думку, близько 4 мільярдів доларів можна було б зекономити, якби українці не купували гомеопатичні і фітотерапевтичні препарати.

Раніше ми писали про те, що лікарі дали рекомендації про продовження життя тим, хто переніс інфаркт.

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Відео: РБК-Україна