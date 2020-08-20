Обов'язковий мінімум: дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієтолог розписала раціон на тиждень і на день

Що ж потрібно на тиждень людині, яка правильно харчується? А як визначити порції на день, щоб забезпечити організм всім необхідним і не додати в вазі? Списком продуктового кошика для ех. хто дотримується правильного харчування поділилася дієтолог Ольга Усенко.

Експерт опублікувала список, який прможет визначиться з набором продуктів для правильного харчування на тиждень.

Продуктовий кошик:

8-10 яєць

200-250 гр сиру (нежирного)

500 гр сиру

600-700 гр курячого філе (у сирому вигляді)

600-700 гр риби (філе) або більше, але не філе (у сирому вигляді)

50 гр вершкового масла

150 гр горіхів

2,5-3 кг фруктів

3,5-4 кг овочів (різноманітних)

хліб цільнозерновий 300-400 гр

2 різних варіанти крупи: гречка і рис нешліфований

50 гр меду

масло рослинне 100-150 мл (краще використовувати різне)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є підступ: експерт перерахувала псевдокорисні продукти

⠀

Сюди ж можна ще додати:

1 авокадо

сьомга слабосолона 100 гр

З ось цього набору продуктів, у вас вийде чудовий і різноманітний раціон.

Скільки з цього списку можна з'їсти протягом дня, не маючи індивідуальної програми харчування із зазначенням порцій? Пам'ятайте, що всі ми різні, у всіх різні можливості і у всіх різні вподобання, але якщо ви хочете з чого почати, то спробуйте з цього:

1-2 яйця

30 гр сиру

1 тост цільнозерновий

5 гр вершкового масла

150 гр гарніру (в готовому вигляді)

400 гр овочів

15 мл рослинного масла

20 гр горіхів

300 гр фруктів або ягід

130 гр риби чи курки або телятини (в готовому вигляді)

30 гр зелені

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яйця можна замінити сиром 100-150 гр. 4-х разовий раціон з такого набору можна зробити максимально різноманітним і цікавим. А ще плюс цього меню - його вартість. Це не дорогий варіант і його можна спокійно впровадити у своє життя.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Марія Примакова розповіла, де можуть ховатися підступні калорії.