Обов'язковий мінімум: дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості

Дієтолог розписала раціон на тиждень і на день
Що ж потрібно на тиждень людині, яка правильно харчується? А як визначити порції на день, щоб забезпечити організм всім необхідним і не додати в вазі? Списком продуктового кошика для ех. хто дотримується правильного харчування поділилася дієтолог Ольга Усенко.
Експерт опублікувала список, який прможет визначиться з набором продуктів для правильного харчування на тиждень.
Продуктовий кошик:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Є підступ: експерт перерахувала псевдокорисні продукти
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Сюди ж можна ще додати:
З ось цього набору продуктів, у вас вийде чудовий і різноманітний раціон.
Скільки з цього списку можна з'їсти протягом дня, не маючи індивідуальної програми харчування із зазначенням порцій? Пам'ятайте, що всі ми різні, у всіх різні можливості і у всіх різні вподобання, але якщо ви хочете з чого почати, то спробуйте з цього:
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Яйця можна замінити сиром 100-150 гр. 4-х разовий раціон з такого набору можна зробити максимально різноманітним і цікавим. А ще плюс цього меню - його вартість. Це не дорогий варіант і його можна спокійно впровадити у своє життя.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Марія Примакова розповіла, де можуть ховатися підступні калорії.