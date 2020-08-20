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Обов'язковий мінімум: дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості

Четвер 20 серпня 2020 15:42
Обов'язковий мінімум: дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвія Агаркова

Дієтолог розписала раціон на тиждень і на день

Що ж потрібно на тиждень людині, яка правильно харчується? А як визначити порції на день, щоб забезпечити організм всім необхідним і не додати в вазі? Списком продуктового кошика для ех. хто дотримується правильного харчування поділилася дієтолог Ольга Усенко.

Експерт опублікувала список, який прможет визначиться з набором продуктів для правильного харчування на тиждень.

Продуктовий кошик:

  • 8-10 яєць
  • 200-250 гр сиру (нежирного)
  • 500 гр сиру
  • 600-700 гр курячого філе (у сирому вигляді)
  • 600-700 гр риби (філе) або більше, але не філе (у сирому вигляді)
  • 50 гр вершкового масла
  • 150 гр горіхів
  • 2,5-3 кг фруктів
  • 3,5-4 кг овочів (різноманітних)
  • хліб цільнозерновий 300-400 гр
  • 2 різних варіанти крупи: гречка і рис нешліфований
  • 50 гр меду
  • масло рослинне 100-150 мл (краще використовувати різне)

Обов'язковий мінімум: дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Є підступ: експерт перерахувала псевдокорисні продукти

Сюди ж можна ще додати:

  • 1 авокадо
  • сьомга слабосолона 100 гр

З ось цього набору продуктів, у вас вийде чудовий і різноманітний раціон.

Скільки з цього списку можна з'їсти протягом дня, не маючи індивідуальної програми харчування із зазначенням порцій? Пам'ятайте, що всі ми різні, у всіх різні можливості і у всіх різні вподобання, але якщо ви хочете з чого почати, то спробуйте з цього:

  • 1-2 яйця
  • 30 гр сиру
  • 1 тост цільнозерновий
  • 5 гр вершкового масла
  • 150 гр гарніру (в готовому вигляді)
  • 400 гр овочів
  • 15 мл рослинного масла
  • 20 гр горіхів
  • 300 гр фруктів або ягід
  • 130 гр риби чи курки або телятини (в готовому вигляді)
  • 30 гр зелені

Обов'язковий мінімум: дієтолог оголосила набір продуктів для краси і стрункості

⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Яйця можна замінити сиром 100-150 гр. 4-х разовий раціон з такого набору можна зробити максимально різноманітним і цікавим. А ще плюс цього меню - його вартість. Це не дорогий варіант і його можна спокійно впровадити у своє життя.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог і фітнес-тренер Марія Примакова розповіла, де можуть ховатися підступні калорії.

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