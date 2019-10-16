Як прибрати жир внизу живота: ефективні поради

Зайве внизу живота - одна з найпопулярніших проблем у нас дівчат. Так генетично закладено, що одна з найважливіших функцій жіночого організму - виносити і народити здорову дитину. Тому організм накопичує жирок саме в області талії, щоб захистити майбутній плід. Фітнес-блогер та експерт по схудненню Іра Кайданович на своїй сторінці в Instagram дала ефективні рекомендації, як від нього позбутися. До речі, раніше вона назвала продукти, які очищають організм краще ліків

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Кілька порад, як зменшити кількість жиру в області живота:

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Харчування

Звичайно, харчування дуже важливий пункт. І це, мабуть, перше, на що потрібно звернути увагу. Почніть з того, що:

Приберіть найшкідливіші продукти, і з кожним днем відмовляйтеся від всяких шкідливостей, повільно але впевнено.

Так само скоротіть порції в розмірі наполовину.

Намагайтесь, щоб в тарілці було 50% сирої їжі.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Фізичні навантаження

Кардіо тренування натщесерце. Один з кращих способів підсушити живіт. Почніть з 15 хвилин щоранку. Не хочете йти на вулицю, холодно? Бігайте просто по сходах, якщо живете в багатоповерховому будинку. В ідеалі звичайно дійти до 30 хв. Але повірте вже з 15 хв результат буде крутий.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Прес

Звичайно, потрібно качати прес. Чим більше м'язів, тим менше жиру. Це факт. Також під час качання преса в цьому місці максимально прискорюється кровообіг - це сприяє схудненню. Можна качати вдома кожен день за 15 хв. Можна відразу після бігу натщесерце.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Вакуум

Саме вакуум зранку натщесерце бореться з вісцеральним жиром (це найнебезпечніший жир, він наростає на органах). Вакуум кращий помічник у досягненні осиної талії.

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Догляд

Доглядові процедури це лише допоміжні засоби в боротьбі із зайвою вагою і целюлітом. Але все ж вони працюють в комплексі з усім вище перерахованим. Масажі, обгортання, розтирання сухою щіткою, скрабування - все це відмінно розганяє кров і підтягує шкіру.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

На шляху до успіху важливо дещо розуміти:

Жир, накопичений роками, не піде за тиждень;

Бути в хорошій формі - це важка праця;

Не існує таблетки для красивого тіла;

У досягненні красивої фігури важливо сталість і регулярність.

Нагадаємо, балерина Катерина Кухар розповіла як тримає себе у чудовій формі.

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