Топ-8 помилок, які призводять до ламкості і випадання волосся

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Існують неправильні звички, які виснажують і роблять волосся тьмяним

Той факт, що волосся позбавлене нервових закінчень призводить до того, що ми несвоєчасно помічаємо "шкоду" заподіяну при стайлінгу, дієтах, і навіть перебуванні на вулиці. Через це воно позбавляється здорового вигляду, стає ламким або починає випадати. LITE зібрав 8 головних факторів, що впливають на руйнування волосся.

Перегрівання. Зловживання стайлинговыми пристроями, такими як плойки, утюжки і фен призводять до пересушування волосся. Через це втрачається природна вологість, що забезпечує еластичність волосся. Як результат — підвищена ламкість, посічені і висушені кінці. Дуже сильне стягання волосся гумкою або шпилькою, призводить до ламкості кінчиків і слабкості коренів. З цієї причини воно не тільки ломається, але і випадає. Відмова від кондиціонера і незмиваючогося догляду. Використання додаткових засобів догляду дозволяє створити додатковий захист для волосся, навіть якщо ви застосовуєте стайлінгові пристрої. Важливо використовувати тільки сертифіковану продукцію високої якості, так як більша частина продуктів мас-маркету не ефективна. Професійні перукарі радять робити натуральні маски для волосся і доглядати за кінчиками при використанні ефірних масел. Погане харчування. Ми на 99% складаємося з того, що ми їмо. Це ж стосується і структури волосся, тому при недостатньому вживанні вітамінів волосяні фолікули не можуть підтримувати його здоров'я по всій довжині. В результаті волосся стає тонким і ламким. Ніколи не пропускайте сніданок і переконайтеся, що ви їсте їжу, яка живить волосся (наприклад, мигдаль або яйця). Надмірне застосування хімічних речовин. Постійне фарбування, підтримання тону, хімічні завивки, укладання, робота з шкідливими хімікатами та інші явища здатні завдати шкоди вашому волоссю. Вони на хімічному рівні руйнують волосся, що призводить до неминучого випадання або появи ламкості. Сон на бавовняній наволочці. Бавовняні наволочки викликають тертя і призводять до пошкоджень волосся. Для здорового волосся спіть на шовковій наволочці, щоб ваше волосся не втрачало природну вологу. Ви також можете обернути своє волосся шовковим або атласним шарфом. Розчісування волосся зверху донизу. Неправильне розчісування волосся призводить до того, що воно просто ламаються в процесі догляду. В результаті ви можете втратити до 30% шевелюри. Погодно-кліматичні умови. У зимовий період наше волосся страждає від морозу, вітру, сухого повітря в приміщенні, нестачі харчування. Влітку все теж саме, тільки замість мороза — сильне палюче сонце, яке в прямому сенсі випалює волосся. Для його захисту важливо носити "колоски", пучки та інші зачіски, які дозволяють максимально уберегти волосся від впливу зовнішнього середовища. Крім того, не забувайте про головні убори і правильний догляд.

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