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Топ-7 помилок при бажанні отримати тонку талію і плоский животик

Lite » Краса 21.03.2019 - 08:49
Топ-7 помилок при бажанні отримати тонку талію і плоский животик
Ілюстративне фото (instagram.com/katya_medushkina)

Експерт звернула увагу на можливі причини невдачі зі схудненням

Експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина активно знайомить своїх підписників з цікавою і важливою інформацією, яка допоможе домогтися стрункої фігури. Раніше експерт назвала основні причини скупчення жиру на животі, а в крайній публікації в своєму Instagram перерахувала основні помилки тих, хто намагається отримати пружний прес і плоский живіт.

Вона закликала не повторювати чужих помилок і звернути увагу на наступні 7 пунктів - саме вони можуть бути вашою перешкодою на шляху до фігури мрії.

1. Усілякі дієти (дефіцит калорій вище 20%, заміна прийомів їжі коктейлями, скасування вечері й інші обмеження).

Все це призводить до зривів, уповільнення обміну речовин і повернення втрачених кг після повернення до колишнього способу життя. Грамотно побудований режим харчування з 5-6 прийомами їжі і дефіцитом калорійності не більше 20%.

2. Нескінченне кардіо.

В першу чергу буде знижуватися саме м'язова маса. Додавайте кардіо 2 - 3 рази в тиждень після силових тренувань в якості затримки чи доп. навантаження.

Топ-7 помилок при бажанні отримати тонку талію і плоский животик

Фото: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

3. Активне качання преса.

М'язам преса, як і всім іншим, потрібно час для відновлення, тому щоденні вправи знижують ефективність наших тренувань. Приділяйте увагу абдомінальним м'язам 2 рази в тиждень під час силових тренувань.

4. Кручення обруча.

Тут є два варіанти: якщо обруч легкий, то це просто марно, а якщо він важкий, то велика ймовірність отримання гематом і травм внутрішніх органів.
Витратьте цей час з більшою користю – зробіть повноцінне тренування.

5. Носіння термобілизни і обгортання живота плівкою під час тренувань.

Жир вас не покине разом з потом, незважаючи на всі рекламні обіцянки, але зростає навантаження на серце і з'являється ризик зневоднення. Робіть обгортання в якості уходових процедур і ходите в лазню/сауну, але не відразу після тренування.

6. Носіння корсетів.

Порушує кровообіг в зоні живота і здавлює внутрішні органи. Носіть вільний одяг, що не сковує ваші рухи і дозволяє всім м'язам кора працювати під час фізичної активності.

Топ-7 помилок при бажанні отримати тонку талію і плоский животик

Фото: (pixabay.com)⠀

7. Чаї і таблетки для схуднення.

Завдають шкоди здоров'ю і ніяк не допомагають позбутися від жиру, а після закінчення їх вживання вага повертається і звичайно з "плюсом". Збалансоване харчування і правильний питний режим точно приведуть вас до бажаного позбавлення від зайвого.

Топ-7 помилок при бажанні отримати тонку талію і плоский животик
Фото: (instagram.com/katya_medushkina)⠀

Нагадаємо, екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос дала поради, як позбутися від набряків

До речі. популярний фітнес-блогер показала улюблені вправи для преса.

Популярний фітнес-блогер показала улюблені вправи для преса Перевір себе: експерт назвала основні причини скупчення жиру на животі
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