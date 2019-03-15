Топ-6 продуктів для краси і молодості шкіри

Якщо хочете якомога довше виглядати молодо - введіть у раціон ці продукти

Каждой девушке хочется иметь красивую кожу и как можно дольше оттягивать появление признаков старения на лице. Этого вполне можно добиться с помощью правильного питания. На своей странице в Instagram популярный диетолог и фитнес-тренер Инна рассказала, какие продукты следует обязательно включить в свой рацион, чтобы оставаться "вечно молодой".

По ее словам, начинать надо не с инъекций "молодости", а как обычно с питания. По сути, питание видно и на боках и на лице. Итак, небольшой must have рациона по версии эксперта:

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1. Орехи в целом и особенно миндаль.

Орехи содержат много антиоксидантов и витамина Е, которые делают вашу кожу увлажненной и эластичной.



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Фото: (pixabay.com)

2. Оранжевые, красные и зеленые овощи.

Оранжевые и красные овощи содержат бета-каротин, который превращается в организме в витамин А. А этот витамин является очень важным для предотвращения повреждения клеток и преждевременного старения. Зеленые овощи содержат витамин Е и клетчатку, которая работает как метелка для организма и выводит токсины.



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Фото: (pixabay.com)

3. Цитрусовые.

Цитрусовые содержат большое количество витамина С, который помогает организму вырабатывать коллаген – важный элемент для поддержания упругости кожи. К сожалению, естественная выработка коллагена после 30 лет значительно снижается. А если коже не хватает коллагена, она теряет упругость и начинает провисать и стареет.

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4. Ягоды, которые содержат антиоксиданты.

Особенно черника, голубика, чёрная смородина. Антиоксиданты борются со свободными радикалами и воспалительными процессами и замедляют старение организма.



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Фото: (pixabay.com)

5. Омега-3 жирные кислоты.

Их источник – жирная красная рыба и морепродукты. Можно и даже нужно время от времени пить биодобавку омега-3, так как у большей части людей наблюдается дефицит. Омега-3 помогают вашей коже сохранять сопротивляемость внешней среде, удерживает влагу внутри кожи, защищают кожу от воздействия ультрафиолетового излучения.



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Фото: (pixabay.com)

6. Пробиотики.

Пробиотики - это здоровье пищеварительной системы, в частности кишечника. Та самая микрофлора. Они регулируют прохождение пищи через кишечник, предотвращают скопление "плохих" бактерий и продуктов обмена веществ. Содержатся в кисломолочных продуктах, квашеной капусте, и т.д, но можно принимать и в виде добавок.

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