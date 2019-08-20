Топ-5 кроків до здорової і сяючої шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Б'юті-блогер поділилася ефектними лайфхаками для ідеальної шкіри

Популярний б'юті-блогер Ірина Шарк регулярно ділиться в мережі ефективними рецептами краси і всілякими корисними порадами. На цей раз експерт розповіла на своїй сторінці в Instagram, як домогтися красивої, здорової і сяючої шкіри.

За її словами, для цього потрібно дотримуватися основних 5 кроків - і тоді ваша шкіра буде радувати вас і захоплювати оточуючих.

1. Правильний раціон

Як би це не було банально, але так, правильне харчування це більше половини успіху на шляху до здорової, сяючої і рівної шкіри обличчя. Напевно всі вже знають, що потрібно їсти менше смаженого, копченого, солоного, солодкого. Більше фруктів, овочів і пити багато чистої води, не соків та газованої води, а води.⠀



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Очищення

Це просто мега важливо. Ніколи не лягайте спати з косметикою на обличчі. А взагалі обов'язково і ранкове і вечірнє очищення і вони, до речі, відрізняються один від одного. Та й будь-яку маску, крем, будь-який косметичний засіб потрібно наносити на очищене обличчя. Тому дуже важливий етап очищення.⠀

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3. Пілінги, скраби

Щоб шкіра була гладкою і ніжною її потрібно очищати від мертвих клітин. Це можна робити за допомогою домашнього догляду, з допомогою покупних косметичних засобів (наприклад, скраби для обличчя). Або це може бути і професійний догляд у косметолога. Я віддаю перевагу домашньому догляду і косметичним засобам. Мені подобаються також фруктові пілінги. Вони не викликають лущення, вирівнюють і покращують колір обличчя. Скраби до речі потрібно вибирати з дуже дрібними частинками, інакше можна тільки нашкодити шкірі. ⠀

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Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Зволоження, живлення

Зволоження і живлення шкіри це дуже важливий етап для рівної, сяючої і здорової шкіри. Мені здається, це найскладніший пункт. Тут важливо вибрати правильні і такі, що підходять саме для вашої шкіри крем, маски і т. д.

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5. Захист від сонця

Сонячні промені завдають величезної шкоди шкірі. Сприяють пігментації, її старінню і зневодненню. Тому важливо вибрати хороший сонцезахисний крем.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, раніше б'юті-експерт Ірина Шарк поділилася рецептом простої і ефективної маски, яка допоможе позбавитися від мішків і темних кругів під очима.

Також дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова розповіла про роль колагену в процесах старіння і факорах, які впливають на його вироблення.