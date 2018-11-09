Топ-5 продуктів, які зроблять шкіру ідеальною

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Експерти рекомендують використовувати моркву для золотистої засмаги

Фраза "Ти те, що ти їси" має вагомі підстави, так як те, чим ми живимо свій організм зсередини, прямопропорційно тому, як виглядає наша шкіра, волосся, зуби. Які продукти володіють приголомшливими омолоджують і оздоровлюючими властивостями розповіли експерти, передає російське ЗМІ.

1. Ківі

Фрукт, який є лідером за вмістом вітаміну С, відмінно справляється з тьмяним кольором обличчя і додає здоровий рум'янець. Їсти його можна як окремо, так і додаючи в різні фруктові салати.

2. Гриби

Даний продукт варто використовувати для ідеального рельєфу шкіри. В грибах міститься велика кількість селену - мінералу, що захищає шкіру від шкідливого сонячного випромінювання і мінімізує появу шрамів пост-акне.

3. Яйця

Починати день з омлетом - непогана ідея, крім того, що це смачно, це ще й корисно для шкіри. Так як лютеїн, який міститься в продукті, допомагає зберегти її пружною і сяючою.

4. Морква

Моркву для золотистої засмаги. Пов'язано це з тим, що бета-каротин, якщо вживати його регулярно, злегка забарвлює шкіру в золотистий відтінок, додає свіжий персиковий рум'янець.

5. Лосось

Продукт, багатий ненасиченими жирними кислотами, тому має потужну протизапальну дію, зменшуючи прояв акне, а також запобігає ризик виникнення меланоми.

Фото: (pixabay.com)

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Відео: РБК-Україна