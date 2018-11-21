Топ-5 продуктів, які допоможуть при розладі шлунку

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Врятувати становище при діареї допомагає спеціальне лікувальне харчування

Врятувати становище при розладі шлунка допоможуть спеціальні продукти, які дозволять відновити водно-сольовий баланс і нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту. Про це інформує Healthystyle.

Рис

При розладі шлунку найкраще вживати простий варений рис. Він стабілізує діяльність ШКТ, поглинає гази і кислоти, сприяючи припиненню діареї.

Курячий бульйон

Курячий бульйон рекомендується фахівцями при діареї, так як він чудово перетравлюється і сприяє виведенню токсинів. Курка володіє високою харчовою цінністю і чудово живить ослаблений організм.

Вівсянка

Завдяки обволікаючим властивостям вівсяної каші робота травної системи відновлюється швидше. Тільки пам'ятай, що при діареї необхідно харчуватися вівсянкою без цукру, звареною на воді, а не на молоці.

Трав'яний чай

М'ята заспокоює кишечник і полегшує спазми в шлунку, а ромашка надає антибактеріальну дію. Таким чином, чашка теплого чаю, до складу якого входить один з цих інгредієнтів, надає сприятливу дію на організм.

Натуральний йогурт і кефір

Ці кисломолочні продукти містять пробіотики, які відновлюють мікрофлору кишечника і дозволяють налагодити нормальне травлення. Головне, вибирати йогурт і кефір без цукру та інших добавок.

Фото: (pixabay.com)

До речі, раніше ми писали про те, що експерти повідомили, що допоможе вберегтися від серцево-судинних захворювань. Дослідження вчених доводять, що препарати, які містять жирні кислоти омега-3 риб'ячий жир, допомагають захиститися від деяких серцево-судинних захворювань.

Ми розповідали про те, що дієтологи назвали продукти, які провокують депресію. Відомо, що за гарний настрій відповідає гормон серотонін. Однак багато хто забуває, що 90% серотоніну виробляє кишечник. Таким чином настрій безпосередньо пов'язаний з травленням.

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Відео: РБК-Україна