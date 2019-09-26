Топ-5 помилок, які заважають схудненню

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог перерахувала можливі причини того, що ви не худнете

Правильно харчуєтеся і займаєтеся спортом, а вага не йде? Дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала на своїй сторінці в Instagram можливі причини того, чому так відбувається. До речі, раніше вона ділилася ефективними способами зменшити споживання калорій без особливих зусиль.

На думку експерта, ось топ-5 помилок, що заважають схуднути.

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1. Фокус на вуглеводах замість калорій.

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Худнемо ми тільки тоді, коли споживаємо калорій менше, ніж витрачаємо. Вуглеводи тут зовсім ні при чому, навпаки, повільні вуглеводи необхідні, щоб давати нам енергію, поживні речовини, насичувати і зменшувати тягу до солодкого. Відмовлятися від них не можна, а багато тих, що худнуть смертельно бояться вуглеводів і виключають їх з раціону. Сподіваюся, ви не з їх числа?

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2. Фокус на обмеження замість поміркованості.

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Заборонений плід солодкий, пам'ятаєте ж? Коли забороняєте щось, то його привабливість збільшується! Краще не забороняти, а прагнути до усвідомленого відступу від правил з почуттям міри. Наприклад, не забороняйте собі улюблену шоколадку, а навчіться отримувати задоволення від пари маленьких шматочків, але не з'їдати цілком.

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Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Фокус на досконалість замість прогресу.

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Перфекціонізм тільки заважає і призводить до мислення "все або нічого". Не намагайтеся харчуватися ідеально, а виконуйте все досить добре, без фанатизму.

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4. Фокус на кардіо замість силових.

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Худнути треба за рахунок втрати жирової маси, а не м'язової. М'язи споживають багато енергії і треба всіма способами їх зберігати, тому не нехтуйте силовими тренуваннями.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Фокус на кінцевій меті замість маленьких перемог.

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Не лайте себе за кожен промах, тримаючи в голові заповітну мету. Замість цього хваліть себе за кожен маленький успіх, фокусуйтеся тільки на цьому.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Нагадаємо, що раніше експерт по схудненню Катя Медушкина розповіла, як уникнути почуття голоду в процесі схуднення.