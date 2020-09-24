Топ-3 помічника для молодості і краси шкіри

Дієтолог розповіла, які добавки допоможуть поліпшити стан шкіри
Кожна дівчина хоче бути не тільки здоровою і стрункою, а ще й молодою і красивою. Поліпшити стан і пружність шкіри можна за допомогою харчових добавок, але важливо знати, яких і як правильно їх вживати.
Дієтолог Ганна Єлькіна назвала на своїй сторінці в Instagram головних помічників в боротьбі за молодість шкіри і розповіла про особливості вживання.
Колаген
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Отримую від вас багато питань: чи потрібно його пити, чи корисний? Відповідь проста: пити варто, тільки якщо у вас немає проблем з ШКТ і засвоєнням білка, інакше колаген не допоможе.
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Якщо ж таких проблем немає, то вибирайте ГІДРОЛІЗОВАНИЙ КОЛАГЕН 1 і 3 типу. Результат побачите вже через 1-3 місяці.
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Другий тип колагену хороший, якщо у вас проблема зі зв'язками або хрящами. Дуже добре поєднувати колаген з прийомом мінералів або з магнієм і колоїдним мінералом.
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Колаген буває рибний, рослинний і тваринний. Особисто мені більше подобається рибний.
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Кремній
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Його можна постійно пити для профілактики в рекомендованих на упаковці дозах.
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Кремній - це частина структури колагену - еластину. При його дефіциті у нас розвиваються грижі, карієс, остеопороз. До того ж, з роками ми активно втрачаємо кремній, тому чим ми старші, тим більше потребуємо в ньому.
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Синтез того самого колагену залежить саме від кремнію: він надає нашій шкірі міцність і еластичність.
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При дефіциті соляної кислоти в шлунку, кремній буде з працею засвоюватися.
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Отримати ми його можемо з дикого рису, польового хвоща, бамбука.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Сірка (або MSM)
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Є частиною сполучної тканини і має протизапальний ефект. До складу сірки входять амінокислоти, такі як метіонін і цистеїн.
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До речі, крем з сіркою можна використовувати після операції, вона буде стимулювати загоєння і допоможе вам зменшити шрами.
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Пити слід довго: до 5-6 місяців. Може викликати метеоризм, не лякайтеся, просто зменшіть дозування.
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