ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Топ-3 помічника для молодості і краси шкіри

Четвер 24 вересня 2020 15:32
Топ-3 помічника для молодості і краси шкіри
Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Lite

Дієтолог розповіла, які добавки допоможуть поліпшити стан шкіри

Кожна дівчина хоче бути не тільки здоровою і стрункою, а ще й молодою і красивою. Поліпшити стан і пружність шкіри можна за допомогою харчових добавок, але важливо знати, яких і як правильно їх вживати.

Дієтолог Ганна Єлькіна назвала на своїй сторінці в Instagram головних помічників в боротьбі за молодість шкіри і розповіла про особливості вживання.

Колаген

Отримую від вас багато питань: чи потрібно його пити, чи корисний? Відповідь проста: пити варто, тільки якщо у вас немає проблем з ШКТ і засвоєнням білка, інакше колаген не допоможе.

Якщо ж таких проблем немає, то вибирайте ГІДРОЛІЗОВАНИЙ КОЛАГЕН 1 і 3 типу. Результат побачите вже через 1-3 місяці.

Другий тип колагену хороший, якщо у вас проблема зі зв'язками або хрящами. Дуже добре поєднувати колаген з прийомом мінералів або з магнієм і колоїдним мінералом.

Колаген буває рибний, рослинний і тваринний. Особисто мені більше подобається рибний.

Кремній

Його можна постійно пити для профілактики в рекомендованих на упаковці дозах.

Кремній - це частина структури колагену - еластину. При його дефіциті у нас розвиваються грижі, карієс, остеопороз. До того ж, з роками ми активно втрачаємо кремній, тому чим ми старші, тим більше потребуємо в ньому.

Синтез того самого колагену залежить саме від кремнію: він надає нашій шкірі міцність і еластичність.

При дефіциті соляної кислоти в шлунку, кремній буде з працею засвоюватися.

Отримати ми його можемо з дикого рису, польового хвоща, бамбука.

Топ-3 помічника для молодості і краси шкіри

Ілюстративне фото (pexels.com)

Сірка (або MSM)

Є частиною сполучної тканини і має протизапальний ефект. До складу сірки входять амінокислоти, такі як метіонін і цистеїн.

До речі, крем з сіркою можна використовувати після операції, вона буде стимулювати загоєння і допоможе вам зменшити шрами.

Пити слід довго: до 5-6 місяців. Може викликати метеоризм, не лякайтеся, просто зменшіть дозування.

Нагадаємо, нутриціолог Світлана Нікітчук розповіла, які продукти поліпшать стан шкіри восени.

До речі, дієтолог Тіана Фіалкова розповіла про особливості прийому харчових добавок.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Краса дієтологкожа
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся