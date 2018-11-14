Як залишатися здоровим в сезон гострих респіраторних захворювань

Фото: ГРВІ (УНІАН)

Як уберегти себе в зимовий період від підступного захворювання

В Україні вже повним ходом протікає сезон застуд та гострих респіраторних вірусних захворювань. Незважаючи на те, що часто-густо медики нагадують про заходи профілактики, населення відноситься халатно не лише до свого здоров'я, а й до здоров'я оточуючих.

Відео: РБК-Україна

Кашляюща поруч людина, або постійно використовуюча носовичок, завжди служить об'єктом для оточуючих, від якого хочеться відгородитися. Однак, якщо мова їде про закритий простір, особливо транспорт, тут вже діватися нікуди. Стій, як кажуть, і дихай. Приймай, так би мовити, порцію щойно випущених паличок і бацил.

Фото: Ліки (pixabay.com)

Виходячи з вищевикладеного на тему застуд в зимовий період, пропонується до вашої уваги 11 дієвих принципів профілактики ГРВІ.

Отже, як не захворіти в сезон застуд

1. Тримайте дистанцію.

Чим ближче до людини з ознаками ГРВІ, тим більше шансів заразитися.

2. Віруси люблять сухе, тепле, застояне повітря.

Не перегрівайте приміщення! Зволожуйте повітря і частіше провітрюйте будинок. Головне, виключити протяги.

3. Зволожуйте слизові оболонки дихальних шляхів.

Застосовуйте краплі або спреї на основі сольових розчинів.

4. При використанні маслянистих розчинів або мазей на зразок оксолінової пам'ятайте, що їх потрібно оновлювати кожні 2-3 години.

5. Одяг требо прати в гарячій воді.

Щоб позбутися від мікробів, які чіпляються на одяг в громадських місцях - треба прати не нижче ніж при 40 градусах (крім випадків, коли це заборонено інструкцією на етикетці).

6. Їжте поменше солодкого.

Від надлишку солодкого імунні клітини-фагоцити частково втрачають здатність відловлювати і знищувати мікробів. Таке ослаблення захисту спостерігається в середньому до п'яти годин після вживання великої дози цукру.

7. Тримайте в теплі... ніс.

Від холоду сповільнюється кровообіг, і до носа - місцем зустрічі з мікробами потрапляє менше імунних клітин. Тому тримайте в теплі не тільки ноги, але і ніс. Прикройтесь шарфом, вдихніть теплий аромат кави або чаю.

8. Спіть не менше 8 годин.

При нестачі сну порушується робота гена TLR-9, що відповідає за імунітет. Достатній за часом, але тривожний сон також впливає на імунітет погано. Для здорового сну, більше гуляйте ввечері і менше пийте і їжте на ніч.

9. Замість серветок і антисептика - мило і вода.

Санітайзери містять до 80% спирту, вони не здатні повністю очистити ваші руки, убивши всіх збудників застуди і грипу. Самий надійний засіб захисту - миття рук з милом і водою.

10. Займайтеся спортом, але без перевантажень.

Помірні фізнагрузкі - як фітнес, так і проста ходьба або робота по дому стимулюють імунну систему. Однак при інтенсивних заняттях спортом підвищується вироблення стресових гормонів і знижується стійкість до вірусів.

11. Восполняйте недолік вітаміну D

Від нестачі вітаміну D імунна система слабшає. Ознаки його дефіциту: болі в суглобах, м'язові судоми, загальна слабкість. Джерела цього вітаміну - печінка тріски, жирні породи риби, яйця, кисломолочні продукти.

Пам'ятайте, профілактичні заходи є єдиним способом, які можуть запобігти епідемії вірусних респіраторних захворювань.

Нагадаємо, у Києві протягом останнього тижня на 5,6% зросла захворюваність на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) і зараз число хворих за тиждень склало майже 12 тисяч.