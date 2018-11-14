Как оставаться здоровым в сезон острых респираторных заболеваний

Фото: ОРВИ (УНИАН)

Как уберечь себя в зимний период от коварного заболевания

В Украине уже полным ходом протекает сезон простуд и острых респираторных вирусных заболеваний. Несмотря на то, что сплошь и рядом медики напоминают о мерах профилактики, население зачастую относится халатно не только к своему здоровью, но и здоровью окружающих.

Видео: РБК-Украина

Кашляющий рядом человек, или постоянно использующий носовой платок, всегда служит объектом для окружающих, от которого хочется оградиться. Однако, если речь идет о закрытом пространстве, особенно транспорте, тут уж деваться некуда. Стой, как говорится, и дыши. Принимай, так сказать, порцию свежевыпущенных палочек и бацилл.

Фото: Лекарства (pixabay.com)

Исходя из вышеизложенного размышления на тему простуд в зимний период, предлагается к вашему вниманию 11 действенных принципов профилактики ОРВИ.

Итак, как не заболеть в сезон простуд

1. Держите дистанцию.

Чем ближе к человеку с признаками ОРВИ, тем больше шансов заразиться.

2. Вирусы любят сухой, теплый, застоявшийся воздух.

Не перегревайте помещение! Увлажняйте воздух и почаще проветривайте дом. Главное, исключите сквозняки.

3. Увлажняйте слизистые оболочки дыхательных путей.

Применяйте капли или аэрозоли на основе солевых растворов.

4. При использовании маслянистых растворов или мазей вроде оксолиновой помните, что их нужно обновлять каждые 2-3 часа.

5. Стирайте одежду в горячей воде.

Чтобы избавиться от микробов, которые цепляются на одежду в общественных местах - стирайте не ниже чем при 40 градусах (кроме случаев, когда это запрещено инструкцией на этикетке).

6. Ешьте поменьше сладкого.

От избытка сладкого иммунные клетки-фагоциты частично теряют способность отлавливать и уничтожать микробов. Такое ослабление защиты наблюдается в среднем до пяти часов после употребления большой дозы сахара.

7. Держите в тепле... нос.

От холода замедляется кровообращение, и к носу - месту встречи с микробами попадает меньше иммунных клеток. Поэтому держите в тепле не только ноги, но и нос. Прикройтесь шарфом, вдохните теплый аромат кофе или чая.

8. Спите не меньше 8 часов.

При недостатке сна нарушается работа гена TLR-9, отвечающего за иммунитет. Достаточный по времени, но тревожный сон также влияет на иммунитет плохо. Для здорового сна, больше гуляйте вечером и меньше пейте и ешьте на ночь

9. Вместо салфеток и антисептика - мыло и вода

Санитайзеры содержат до 80% спирта, они не способны полностью очистить ваши руки, убив всех возбудителей простуды и гриппа. Самое надежное средство защиты - мытье рук с мылом и водой.

10. Занимайтесь спортом, но без перегрузок.

Умеренные физнагрузки - как фитнес, так и простая ходьба или работа по дому стимулируют иммунную систему. Однако при интенсивных занятиях спортом повышается выработка стрессовых гормонов и снижается устойчивость к вирусам.

11. Восполняйте недостаток витамина D

От недостатка витамина D иммунная система слабеет. Признаки его дефицита: боли в суставах, мышечные судороги, общая слабость. Источники этого витамина - печень трески, жирные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.

Помните, профилактические меры являются единственным способом, которые могут предотвратить эпидемию вирусных респираторных заболеваний.

Напоминаем, в Киеве в течение последней недели на 5,6% возросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и сейчас число больных за неделю составило почти 12 тысяч.