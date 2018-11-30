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Чи варто пробувати рибну дієту: переваги та недоліки

Lite » Краса і здоров'я 30.11.2018 - 08:30
Чи варто пробувати рибну дієту: переваги та недоліки
Фото: (pixabay.com)

Дієта схожа на середземноморську, проте в ній не дозволено м'ясо

У сучасному світі існують не тільки вегетаріанці, які виключають м'ясо з раціону, але і пескетаріанці - ті, хто зробив вибір на користь риби і морепродуктів. Про плюси і мінуси даної дієти розповіли експерти, передає Cosmo.

Як відомо, пескетаріанці люблять рибу. Вона складає основу раціону - від простої тілапії до тунця і лосося. Також вони їдять морепродукти, овочі, фрукти, зелень, горіхи, яйця і молочні продукти.

За описом ця дієта схожа на середземноморську, проте в тій м'ясо все ж дозволено. Зате пескетаріанці не проти готової їжі, тоді як у більшості дієт вона під забороною.

До плюсів дієти відноситься смак і користь. У рибі можна знайти повний набір антиоксидантів і жирних кислот сімейства омега. На відміну від тих, хто не їсть рибу взагалі, у пескетаріанців немає проблем з вітаміном В12. Також люди, які обрали цей тип харчування, рідше страждають захворюваннями серця, діабетом, деменцією та депресією.

Чи варто пробувати рибну дієту: переваги та недолікиФото: (pixabay.com)

З мінусів можна відзначити те, що далеко не будь-яку рибу можна додавати в раціон. Рекомендується уникати дикої і екзотичної риби, оскільки вона може містити більше ртуті, ніж дозволено. Також не підійде дієта тим, хто любить м'ясо.

У цілому, шкоди від цієї дієти немає ніякої, а користі дійсно достатньо. Крім того, ця дієта допоможе скинути пару зайвих кілограм перед новорічними святами.

Раніше ми писали, як приготувати моркву, запечену з травами. Смачна і здорова закуска готується за лічені хвилини.

Нагадаємо, що експерти розповіли про дієті без обмежень в їжі.

Також дієтологи розповіли, чому в стресі ми їмо солодке і як з цим боротися.

Відео: (video.rbc.ua)

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