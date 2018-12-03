Терміново позбувайся: 5 звичок, від яких з'являються зморшки

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Експерти рекомендують міняти постільну білизну раз на тиждень

Якщо ти хочеш, щоб шкіра якомога довше залишалася гладкою, варто переглянути спосіб життя, оскільки іноді навіть незначні зміни можуть піти на користь. Експерти розповіли, які звички можуть викликати появу зморшок, передає Cosmo.

1. Любиш жуйку

Нескінченні рухи щелепою під час жування з часом можуть стати причиною ранньої появи носогубних складок і зморшок навколо рота. Тут все просто: якщо ти часто хмуриш лоба, то на ньому з'являються зморшки, якщо ти постійно жуєш — то шкіра в області рота теж розтягується. Тому краще замінити жуйку на м'ятні льодяники.

2. Не міняєш наволочку

Постільну білизну рекомендується міняти раз в тиждень, так як наволочка може бути джерелом небезпеки — на ній накопичується найбільше бактерій. Лак для волосся та інші засоби для укладання осідають на наволочці під час сну, а потім виявляються на обличчі. А хімічні елементи впливають на шкіру і викликають старіння. Експерти радять обзавестися корисною звичкою і змінювати наволочку кожні 2-3 дні.

3. Спиш у неправильній позі

Ще одна причина передчасного старіння — неправильна поза під час сну. Багато хто з нас обожнює спати на животі, втиснувши щоку у подушку. Тепер уявіть, що на кілька годин порушується нормальний кровообіг, а шкіра знаходиться у "здавленому" стані. Щоб мінімізувати ризики, потрібно привчити себе спати на боку або на спині.

4. Видавлювати прищі

Видавлюючи прищі, ти ризикуєш не тільки занести інфекцію, але й, стискаючи, травмуєш шкіру. Потім на цьому місці може залишитися рубець або навіть дрібна зморшка.

5. Ігноруєш креми з SPF-захистом

Ця проблема особливо актуальна влітку. Активні сонячні промені викликають передчасне старіння, тому креми з SPF-захистом потрібні не тільки під час пляжного відпочинку, але і кожен день, коли виходиш на вулицю.

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Відео: РБК-Україна