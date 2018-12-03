Срочно избавляйся: 5 привычек, от которых появляются морщины

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Эксперты рекомендуют менять постельное белье раз в неделю

Если ты хочешь, чтобы кожа как можно дольше оставалась гладкой, стоит пересмотреть образ жизни, поскольку порой даже незначительные изменения способны пойти на пользу. Эксперты рассказали, какие привычки могут вызвать появление морщин, передает Cosmo.

1. Любишь жвачку

Бесконечные движения челюстью во время жевания со временем могут стать причиной раннего появления носогубных складок и морщин вокруг рта. Здесь все просто: если ты часто хмуришь лоб, то на нем появляются морщины, если ты постоянно жуешь — то кожа в области рта тоже растягивается. Поэтому лучше заменить жвачку на мятные пастилки или леденцы.

2. Не меняешь наволочку

Постельное белье рекомендуется менять раз в неделю, так как наволочка может быть источником опасности — на ней скапливается больше всего бактерий. Лак для волос и другие средства для укладки оседают на наволочке во время сна, а потом оказываются на лице. А химические элементы влияют на кожу и вызывают старение. Эксперты советуют обзавестись полезной привычкой и менять наволочку каждые 2−3 дня.

3. Спишь в неправильной позе

Еще одна причина преждевременного старения — неправильная поза во время сна. Многие из нас обожают спать на животе, вдавив щеку в подушку. Теперь представьте, что на несколько часов нарушается нормальное кровообращение, а кожа находится в "сдавленном" состоянии. Чтобы минимизировать риски, нужно приучить себя спать на боку или на спине.

4. Выдавливаешь прыщики

Выдавливая прыщи, ты рискуешь не только занести инфекцию, но и, сжимая, травмируешь кожу. Потом на этом месте может остаться рубец или даже мелкая морщинка.

5. Игнорируешь кремы с SPF-защитой

Эта проблема особенно актуальна летом. Активные солнечные лучи вызывают преждевременное старение, поэтому крема с SPF-защитой нужны не только во время пляжного отдыха, но и каждый день, когда выходишь на улицу.

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Видео: РБК-Украина