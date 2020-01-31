Чи є сенс переплачувати: в чому різниця косметики люкс і мас маркет

Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос всього чотири місяці тому стала мамою вдруге - співачка народила доньку Софію. Вже зараз вона повернула колишню стрункість і захоплює підтягнутою фігурою - в тому числі і в купальнику. Нещодавно зірка розкрила, в чому її секрет схуднення. А на цей раз вирішила розповісти на своїй сторінці в Instagram, в чому полягає різниця між косметикою різного цінового сегмента і чому ж краще віддати перевагу.

"Чи зустрічалися вам люди, що віддають 90% зарплати на косметику відомого бренда? А може ви і є ця людина? Сьогодні пропоную з'ясувати: чим відрізняється косметика залежно від ціни. Пропоную порівняти всі різновиди", - зазначила Санта.

Далі артистка розглянула плюси і мінуси кожного виду.

⠀

МАС МАРКЕТ

Головна перевага сегменту мас маркет – це доступна ціна. Але багатьох лякає, що саме це може стати причиною багатьох проблем. Але чому? Від того, що ціна нижче, косметика не стає отруйною. Більш того, якщо почитати склад, то ви помітите, що вона практично не відрізняється. Мас маркет засоби містять малу кількість біологічно активних речовин. Це означає, що якщо ви страждаєте від проблемної шкіри, то вона навряд чи допоможе вилікувати щось. Максимум – приховати.

Фото: Санта Дімопулос (instagram.com/santadimopulos)



ЛЮКС

Далеко не для кожного гаманця. Будемо чесні. Але за що ж ми платимо такі гроші? За наявність біологічно активних компонентів? Ні. Можливо багато хто здивується, але їх приблизно така ж кількість, як і в інших марках. Тобто впорається з конкретними проблемами (акне, роздратування і т. д.) – у вас знову не вийде. Але бренди цього сегмента часто використовують ексклюзивні інгредієнти в складі. Як приклад – біо золото. Але сильно воно вам потрібно? Питання із зірочкою*.

⠀

АПТЕЧНА КОСМЕТИКА

Ціна така ж або навіть нижче люксу. АЛЕ! Висока кількість біологічно активних речовин! Так, це саме ті засоби, які стануть відмінною знахідкою для проблемної шкіри. Про них ми чуємо не так часто. Але вони мають високу якість. Чому тоді ціна не вище люксу? Суть в рекламі. Аптечна косметика не особливо витрачає гроші на просування. Її частіше рекомендують дерматологи.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Висновок: якщо люкс вам не по гаманцю, то витрачатися на нього немає сенсу. Якщо ж у вас справді проблемна шкіра, то краще віддати перевагу аптечним маркам. В ціну люкса входить в основному хороша реклама. Існує думка, що в дорогій косметиці використовуються ті ж інгредієнти, але більш якісна сировина. Але не будемо відносити це до фактів.

Нагадаємо, 45-річна Вікторія Бекхем розкрила секрет своєї молодості шкіри. Головним пунктом мама чотирьох дітей вважає дотримання усіх етапів: очищення, живлення, зволоження. Ще один з секретів сяючою свіжістю шкіри від екс-«перчинки» – застосовувати різні продукти, щоб шкіра не звикала.