Зможе кожен: топ-8 вправ для підтягнутої фігури

Якщо у вас немає часу або можливості ходити в спортзал, але хотілося б підтягти фігуру, можна робити вдома прості вправи, які під силу кожному. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка поділилася раніше правилами організації харчування на день, на своїй сторінці в Instagram опублікувала базовий комплекс з 8 вправ.

Експерт зазначила, що вони не вимагають багато часу і спеціального інвентарю. Ці вправи зміцнять м'язи, зроблять фігуру підтягнутою і піднімуть настрій.

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1. Присідання, найкраще з обтяженнями — гантелями або штангою. Уважно стежте за технікою — стегна повинні розміщуватися паралельно підлозі, при цьому вправу краще виконувати повільно.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

2. Віджимання від підлоги відмінно опрацьовують трицепс, біцепс і спинні м'язи.

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3. Планка. Починайте стояти в планці за 60 секунд, поступово збільшуючи час до 2-3 хвилин. Намагайтеся вводити бічні планки і планку на прямих ногах.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

4. Махи назад — ефективні вправа для тренування сідниць. Регулярна робота над задніми м'язами стегна зменшує виникнення целюліту.

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5. Скручування: ляжте на спину, упріться ступнями в підлогу і обидві руки заведіть за голову. Зробіть глибокий видих і підніміть тулуб у бік лівого коліна. Затримайтеся в такому положенні на декілька секунд, потім вдихніть і опустіть корпус назад.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

6. Велосипед: лежачи на підлозі, підніміть ноги і крутіть уявні педалі. Обов'язково чергуйте рухи вперед і назад.

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7. Човник: лежачи на животі, підніміть руки і ноги вгору, затримуючись в такій позиції кілька секунд.

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8. Сходинка. Через брак степ-платформи в якості інвентарю можна використовувати невисоку табуретку. По черзі піднімайтеся і спускайтеся на сходинку спочатку з однієї ноги, потім з іншої.

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Навіть одна вправа з ранку піде вам на користь і краще, ніж взагалі нічого не робити. Головне — почати.

Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

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