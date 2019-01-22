Селфи дня: Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінсах

Дизайнер відома своїм трепетним ставленням до підтримання себе у спортивній формі
Витончена Вікторія Бекхем, яка раніше повеселила мережу запальним танцем, продемонструвала своїм шанувальникам спортивну фігуру. Зазначимо, що в квітні 2019 року дизайнеру і співачці виповниться 45 років. Разом зі своїм іменитим чоловіком (футболістом Девідом Бекхемом) Вікторія виховує 4 дітей – три сини і донька.
І все ж англійська дизайнер виглядає просто чудово, ретельно стежачи за своєю формою.
Так, на своїй instagram-сторінці Вікторія опублікувала кілька знімків, на яких позує в спортивному одязі: облягаючі штани, кроп-топ, кросівки і кепка. Примітно, що спортивний одяг розроблена самою Бекхем.
Спортивна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Шанувальники дизайнера зазначили, що їх улюблениця виглядає розкішно і неймовірно молодо, як для свого віку.
Витончена Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала нову зачіску дочки.
Також іменита дизайнерка поділилася з шанувальниками зворушливими сімейним фото.