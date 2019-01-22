Селфи дня: Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінсах

Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнер відома своїм трепетним ставленням до підтримання себе у спортивній формі

Витончена Вікторія Бекхем, яка раніше повеселила мережу запальним танцем, продемонструвала своїм шанувальникам спортивну фігуру. Зазначимо, що в квітні 2019 року дизайнеру і співачці виповниться 45 років. Разом зі своїм іменитим чоловіком (футболістом Девідом Бекхемом) Вікторія виховує 4 дітей – три сини і донька.

І все ж англійська дизайнер виглядає просто чудово, ретельно стежачи за своєю формою.

Так, на своїй instagram-сторінці Вікторія опублікувала кілька знімків, на яких позує в спортивному одязі: облягаючі штани, кроп-топ, кросівки і кепка. Примітно, що спортивний одяг розроблена самою Бекхем.

Спортивна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники дизайнера зазначили, що їх улюблениця виглядає розкішно і неймовірно молодо, як для свого віку.

"Виглядаєте приголомшливо", - пише lynsey80x.

"Дуже подобається ваш образ", - зазначає sweetharmony200.

"Красуня", - підкреслює loskutova_vika.

"Ну така красива", - погоджується gforgems.

"Королева", - захоплюється raygana_isaacs.

"Так, пора записатися в зал", - посміхається ctslaney.

"Оойй хорошаа", - пише zukh.ra.

Витончена Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала нову зачіску дочки.

Також іменита дизайнерка поділилася з шанувальниками зворушливими сімейним фото.