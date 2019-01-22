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Селфи дня: Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінсах

Lite » Краса і здоров'я 22.01.2019 - 17:22
Селфи дня: Вікторія Бекхем захопила спортивною фігурою в облягаючих легінсах
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнер відома своїм трепетним ставленням до підтримання себе у спортивній формі

Витончена Вікторія Бекхем, яка раніше повеселила мережу запальним танцем, продемонструвала своїм шанувальникам спортивну фігуру. Зазначимо, що в квітні 2019 року дизайнеру і співачці виповниться 45 років. Разом зі своїм іменитим чоловіком (футболістом Девідом Бекхемом) Вікторія виховує 4 дітей – три сини і донька.

І все ж англійська дизайнер виглядає просто чудово, ретельно стежачи за своєю формою.

Так, на своїй instagram-сторінці Вікторія опублікувала кілька знімків, на яких позує в спортивному одязі: облягаючі штани, кроп-топ, кросівки і кепка. Примітно, що спортивний одяг розроблена самою Бекхем.

Спортивна Вікторія Бекхем

Спортивна Вікторія Бекхем

Спортивна Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Шанувальники дизайнера зазначили, що їх улюблениця виглядає розкішно і неймовірно молодо, як для свого віку.

  • "Виглядаєте приголомшливо", - пише lynsey80x.
  • "Дуже подобається ваш образ", - зазначає sweetharmony200.
  • "Красуня", - підкреслює loskutova_vika.
  • "Ну така красива", - погоджується gforgems.
  • "Королева", - захоплюється raygana_isaacs.
  • "Так, пора записатися в зал", - посміхається ctslaney.
  • "Оойй хорошаа", - пише zukh.ra.

Витончена Вікторія Бекхем

Витончена Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала нову зачіску дочки.

Також іменита дизайнерка поділилася з шанувальниками зворушливими сімейним фото.

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