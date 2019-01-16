ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Виктория Бекхэм взорвала сеть зажигательным танцем (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 19:43
Виктория Бекхэм взорвала сеть зажигательным танцем (видео)
Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Обычно экс-"перчинка" ведет себя на людях более сдержанно

Известная модельер и экс-учаcтница группы Spice Girls Виктория Бекхэм, которая на днях показала новую прическу дочери Харпер, известна своим сдержанным поведением на публике, и даже на фотографиях она практически никогда не улыбается. Однако ничто человеческое ей не чуждо - Вики наглядно показала всем, что она тоже умеет развлекаться и веселиться.

На странице супруги футболиста Дэвида Бекхэма в Instagram появилось забавное видео, на котором она зажигательно танцует с героиней биографического мюзикла о жизни культовой американской певицы Тины Тернер, актрисой Эдриен Уоррен, и парикмахером Кеном Пэйвсом.

Снимали ролик прямо в стенах театра Олдвич в Лондоне, куда Виктория пришла посмотреть тот самый мюзикл в компании своих друзей Дерека Бласберга и Кена Пэйвса и родителей.

"Так развлеклись сегодня", – отметила Бекхэм под видео.

Видео: (instagram.com/victoriabeckham)

Ролик вызвал настоящий фурор среди поклонников Виктории - менее чем за сутки он набрал 1,2 миллиона просмотров.

"Счастлива видеть, как тебе весело", "Можно и мне с вами?", "Не могу поверить - Виктория улыбается", "Давно не видела эту ее сторону", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с семейного празднования Нового года.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях в своей семье. Он признался, что Рождество для него — это исключительно семейный праздник, когда все близкие собираются за одним столом.

Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери "Затмила всех": Лобода восхитила сеть раскрепощенным откровенным танцем
Новости Украины Виктория Бекхэмдизайнертанец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь