Виктория Бекхэм взорвала сеть зажигательным танцем (видео)

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Обычно экс-"перчинка" ведет себя на людях более сдержанно

Известная модельер и экс-учаcтница группы Spice Girls Виктория Бекхэм, которая на днях показала новую прическу дочери Харпер, известна своим сдержанным поведением на публике, и даже на фотографиях она практически никогда не улыбается. Однако ничто человеческое ей не чуждо - Вики наглядно показала всем, что она тоже умеет развлекаться и веселиться.

На странице супруги футболиста Дэвида Бекхэма в Instagram появилось забавное видео, на котором она зажигательно танцует с героиней биографического мюзикла о жизни культовой американской певицы Тины Тернер, актрисой Эдриен Уоррен, и парикмахером Кеном Пэйвсом.

Снимали ролик прямо в стенах театра Олдвич в Лондоне, куда Виктория пришла посмотреть тот самый мюзикл в компании своих друзей Дерека Бласберга и Кена Пэйвса и родителей.



"Так развлеклись сегодня", – отметила Бекхэм под видео.

Видео: (instagram.com/victoriabeckham)

Ролик вызвал настоящий фурор среди поклонников Виктории - менее чем за сутки он набрал 1,2 миллиона просмотров.

"Счастлива видеть, как тебе весело", "Можно и мне с вами?", "Не могу поверить - Виктория улыбается", "Давно не видела эту ее сторону", - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с семейного празднования Нового года.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях в своей семье. Он признался, что Рождество для него — это исключительно семейный праздник, когда все близкие собираются за одним столом.