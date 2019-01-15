ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.01.2019 - 14:03
Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери
Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Семилетняя девочка сходила с мамой в салон красоты

Известная модельер и экс-учаcтница группы Spice Girls Виктория Бекхэм с раннего детства приучает свою единственную дочь Харпер к уходу за собой и бьюти-процедурам. На днях 44-летняя дизайнер устроила с семилетней малышкой девичник и сводила ее в салон красоты.

При этом она документировала этапы трансформации Харпер в "историях" своего аккаунта Instagram.

Сначала Вики отвела девочку на процедуры по уходу за лицом в кабинет к известному косметологу Барбаре Штурм (клиентками которой являются Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу).

Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

"Уход для детей от Барбары Стурм. Мы ОБЯЗАНЫ предоставлять нашим детям только ЧИСТУЮ косметику", - написала Бекхэм.

После чего она решила, что пришло время поменять Харпер прическу.

Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Звездная мама с дочкой посетили стилиста по волосам Люка Хершесона, который сделал 7-летней девочке новую стрижку - французский боб с челкой. Экс-перчинка назвала ее "супер шиком".

Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Судя по довольному личику Харпер, ей ее новый образ также пришелся по душе.

Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с семейного празднования Нового года.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях в своей семье. Он признался, что Рождество для него — это исключительно семейный праздник, когда все близкие собираются за одним столом.

Кроме того, мы недавно писали о том, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин, возможно состоит в отношениях с моделью Ханной Кросс. Журналисты заметили пару, когда они вместе покидали фэшн-вечеринку в Лондоне.

 

Неоновый демон: сеть "взорвал" супер яркий hair-тренд 2019 (фото) Экс-ведущая "Орла и Решки" показала, кто вдохновил ее на смену имиджа
Новости Украины детиВиктория Бекхэмприческа
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь