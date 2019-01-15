Стильная малышка: Виктория Бекхэм показала новую прическу дочери

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Семилетняя девочка сходила с мамой в салон красоты

Известная модельер и экс-учаcтница группы Spice Girls Виктория Бекхэм с раннего детства приучает свою единственную дочь Харпер к уходу за собой и бьюти-процедурам. На днях 44-летняя дизайнер устроила с семилетней малышкой девичник и сводила ее в салон красоты.

При этом она документировала этапы трансформации Харпер в "историях" своего аккаунта Instagram.

Сначала Вики отвела девочку на процедуры по уходу за лицом в кабинет к известному косметологу Барбаре Штурм (клиентками которой являются Ким Кардашьян и Гвинет Пэлтроу).

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

"Уход для детей от Барбары Стурм. Мы ОБЯЗАНЫ предоставлять нашим детям только ЧИСТУЮ косметику", - написала Бекхэм.

После чего она решила, что пришло время поменять Харпер прическу.

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Звездная мама с дочкой посетили стилиста по волосам Люка Хершесона, который сделал 7-летней девочке новую стрижку - французский боб с челкой. Экс-перчинка назвала ее "супер шиком".

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Судя по довольному личику Харпер, ей ее новый образ также пришелся по душе.

Фото: (instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, ранее Виктория Бекхэм поделилась трогательными фото с семейного празднования Нового года.

Ранее мы сообщали, что Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях в своей семье. Он признался, что Рождество для него — это исключительно семейный праздник, когда все близкие собираются за одним столом.

Кроме того, мы недавно писали о том, что сын Дэвида и Виктории Бекхэм – Бруклин, возможно состоит в отношениях с моделью Ханной Кросс. Журналисты заметили пару, когда они вместе покидали фэшн-вечеринку в Лондоне.