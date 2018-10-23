Як самостійно вилікувати депресію: поради експерта

Тетяна Фіалкова. Фото: instagram.com/tiana_fialkova

Доктор назвала список препаратів, які покращують емоційний стан

Лікар терапевт, дієтолог і фітотерапевт Тетяна Фіалкова поділилася на своїй сторінці в Instagram списком препаратів, які допоможуть самостійно вилікувати депресію.

Експерт запропонувала у своєму мікроблозі універсальну схему, яка безпечна для особистого застосування, крім персональних лікарських призначень.

Отже, топ-5 препаратів від Фіалкової:

1. Прийом препарату 5-НТР, який крім депресій, знижує інтенсивність панічних атак, нездоровий апетит у вечірній час (так як він нерідко пов'язаний з вечірнім дефіцитом серотоніну) і активізує кишкову моторик. У разі лікування депресії, приймати препарат краще вранці та вдень, а не перед сном (як при вирішенні питання з якістю сну). Дозування по інструкції.

2. Прийом магнію глицината. Дефіцит цього елемента неминуче в якійсь мірі призводить до депресивних станів. Приймати по 200 мг 2 рази в день після їжі і перед сном.

Тетяна Фіалкова. Фото: instagram.com/tiana_fialkova

3. Прийом EPA-DHA, який покращує метаболізм серотоніну та дофаміну в нейронах. У пацієнтів з депресіями індекс омега-3 завжди знижений. А низький рівень DHA і омега-3 кислот, на тлі високого рівня омега-6 - доведений фактор ризику розвитку депресій. Приймати 2 капсули 1 раз на день під час їжі, якщо лікар не призначив інакше.

4. Прийом пробіотиків. Доведено, що вони підвищують конгнитивные функції, знижують "витрачання" організмом будматеріалів для серотоніну. Пробіотики - це важлива допоміжна терапія депресивних станів. приймати в лікувальній дозі.

5. Прийом вітаміну С (у формі аскорбату натрію). 500 мг/день, якщо лікар не призначив інакше.

6. Прийом вітаміну Д3. Без результатів аналізів і без призначень лікаря - не більше 2000 МО/день.

Також Тетяна рекомендує модифікувати особистий спосіб життя - це заголог відмінного самопочуття!

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