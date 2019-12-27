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Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть

Lite » Краса 27.12.2019 - 15:32
Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть
Ілюстративне фото (pexels.com)

Нутриціолог дала поради, як уникнути переїдання у свята

Багато тих, що худнуть або намагаються дотримуватися правильного харчування людей бояться новорічної ночі - адже відмовитися від усіх цих смакоти просто-таки неможливо! АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як же не пуститися берега під час святкового застілля.

Експерт поділилася порадами для різних варіантів зустрічі Нового року - вдома, в гостях або в подорожі.

1. Найпростіший - вдома. Просто приготуй менш калорійні страви

Заміни майонез сметаною або натуральним йогуртом ну або майонез лайт в крайньому випадку. Або на низькокалорійні соуси з магазинів дієтичного харчування. Або, наприклад, змішай майонез і сметану 50/50.

Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Не лий масло в страви з пляшки, міряй його краще ложками, 1 ч. л приблизно 5 мл

Ковбасу заміни на нежирну шинку або курячу грудку/індичку, або на пісну яловичину.

Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀

Холодець готуй теж з нежирних частин тушок.

Не налягай на алкоголь. Через нього зазвичай прокидається дикий жор Кращий варіант - червоне сухе вино.

Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. У гостях, кафе, на корпоративі

Приходь туди ситим! Щоб не накинутися на весь достаток величезної кількості висококалорійних страв.

Намагайся до застілля мінімізувати жири і вуглеводи, віддати перевагу білкам.

Спочатку їж салати, краще без заправки (можна просити офіціанта не класти соус і масло) і пий водичку - так основне блюдо після салатів вийде з'їсти менше.


Обирай м'ясо/нежирну рибу/морепродукти і овочі гриль. Шашлик, наприклад, - відмінний варіант. На гарнір - ті ж овочі або щось запечене. Замість соусу можна попросити кетчуп.

Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

Соків і компотів краще уникнути або мінімізувати, в них багато цукру.

Більше рухайся! Танці-шманці-обніманці.

Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть

Ілюстративне фото (pexels.com)

3. Відпустка/поїздка

Ну тут взагалі все просто - не лежи овочем на піску або номері готелю, більше рухайся і віддавай переваги стравам, як з пункту 2.

Нагадаємо, дієтолог Олена Кален дала поради, які допоможуть уникнути переїдання на святах.

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