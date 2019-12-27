Як не пуститися берега в Новий рік: лайфхаки для тих, що худнуть

Нутриціолог дала поради, як уникнути переїдання у свята
Багато тих, що худнуть або намагаються дотримуватися правильного харчування людей бояться новорічної ночі - адже відмовитися від усіх цих смакоти просто-таки неможливо! АнтиПП фітнес-нутриціолог Катя, яка раніше розкрила секрет, як не відмовлятися від солодкого при схудненні, розповіла на своїй сторінці в Instagram, як же не пуститися берега під час святкового застілля.
Експерт поділилася порадами для різних варіантів зустрічі Нового року - вдома, в гостях або в подорожі.
1. Найпростіший - вдома. Просто приготуй менш калорійні страви
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Заміни майонез сметаною або натуральним йогуртом ну або майонез лайт в крайньому випадку. Або на низькокалорійні соуси з магазинів дієтичного харчування. Або, наприклад, змішай майонез і сметану 50/50.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
Не лий масло в страви з пляшки, міряй його краще ложками, 1 ч. л приблизно 5 мл
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Ковбасу заміни на нежирну шинку або курячу грудку/індичку, або на пісну яловичину.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀⠀
Холодець готуй теж з нежирних частин тушок.
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Не налягай на алкоголь. Через нього зазвичай прокидається дикий жор Кращий варіант - червоне сухе вино.
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
2. У гостях, кафе, на корпоративі
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Приходь туди ситим! Щоб не накинутися на весь достаток величезної кількості висококалорійних страв.
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Намагайся до застілля мінімізувати жири і вуглеводи, віддати перевагу білкам.
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Спочатку їж салати, краще без заправки (можна просити офіціанта не класти соус і масло) і пий водичку - так основне блюдо після салатів вийде з'їсти менше.
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Обирай м'ясо/нежирну рибу/морепродукти і овочі гриль. Шашлик, наприклад, - відмінний варіант. На гарнір - ті ж овочі або щось запечене. Замість соусу можна попросити кетчуп.
Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
Соків і компотів краще уникнути або мінімізувати, в них багато цукру.
Більше рухайся! Танці-шманці-обніманці.
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Ілюстративне фото (pexels.com)⠀
3. Відпустка/поїздка
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Ну тут взагалі все просто - не лежи овочем на піску або номері готелю, більше рухайся і віддавай переваги стравам, як з пункту 2.
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Нагадаємо, дієтолог Олена Кален дала поради, які допоможуть уникнути переїдання на святах.