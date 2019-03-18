Перевір себе: експерт назвала основні причини скупчення жиру на животі

Дієтолог розповіла, звідки з'являються зайві сантиметри на талії

Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее рассказала, почему тренировки не помогают похудеть, раскрыла список основных причин скопления лишнего жира на животе. На своей странице в Instagram она перечислила возможные факторы и аспекты, на которые следует обратить внимание, если вы хотите добиться плоского животика и упругого пресса.

По словам Кати, в первую очеред нужно пересмотреть свое питание.

Питание

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Завышенная калорийность рациона

Главным действующим фактором жиросжигания является недостаток калорий в организме, вызывающий необходимость получения энергии из запасов самого тела - из "жирового депо". Если вы даете организму больше питательных веществ, чем ему необходимо - излишки откладываются в жир.

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Заниженная калорийность рациона

Стремясь похудеть, многие резко снижают калорийность до 1000 ккал в сутки. Но! Ваш организм, думая, что пришли голодные времена, перестраивается в режим энергосбережения, замедляя обменные процессы.



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Фото: (pixabay.com)

Мусорные продукты в вашем рационе

Все булочки, конфеты, тортики, полуфабрикаты, снеки откладываются в жир.



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Фото: (pixabay.com)

Длительный промежуток между приемами пищи

Вы едите два-три раза в день, избегаете ужинов или пропускаете завтрак.

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Физические нагрузки

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Полное отсутствие

Как результат - дряблая кожа, слабые мышцы, вываливающийся живот.

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Чрезмерные физические нагрузки

Когда вы истязаете себя ежедневными, длительными нагрузками, не давая времени вашему организму для восстановления. Ваше тело испытывает стресс и процесс похудения либо замедляется, либо вы получаете откат в виде вернувшихся килограмм.



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Фото: (pixabay.com)

Водный баланс

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Вода участвует во всех обменных процессах, лишая себя достаточного количества воды (30-40 мл на 1 кг веса), вы замедляете обменные процессы, провоцируя отложения жира.



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Фото: (pixabay.com)

Гормональные сбои

Жир на животе действительно может быть следствием гормональных сбоев. Но это достаточно редкий случай и определяется не постановкой себе диагноза через интернет, а сдачей анализов и консультацией с врачом.

Напомним, ранее диетолог назвала топ-6 продуктов для красоты и молодости кожи.

К слову, специалист по здоровому питанию и похудению Катя Медушкина поделилась особенностями завтрака для стройной фигуры.

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