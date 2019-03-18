Перевір себе: експерт назвала основні причини скупчення жиру на животі

Дієтолог розповіла, звідки з'являються зайві сантиметри на талії
Эксперт по похудению и правильному питанию Катя Медушкина, которая ранее рассказала, почему тренировки не помогают похудеть, раскрыла список основных причин скопления лишнего жира на животе. На своей странице в Instagram она перечислила возможные факторы и аспекты, на которые следует обратить внимание, если вы хотите добиться плоского животика и упругого пресса.
По словам Кати, в первую очеред нужно пересмотреть свое питание.
Питание
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Завышенная калорийность рациона
Главным действующим фактором жиросжигания является недостаток калорий в организме, вызывающий необходимость получения энергии из запасов самого тела - из "жирового депо". Если вы даете организму больше питательных веществ, чем ему необходимо - излишки откладываются в жир.
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Заниженная калорийность рациона
Стремясь похудеть, многие резко снижают калорийность до 1000 ккал в сутки. Но! Ваш организм, думая, что пришли голодные времена, перестраивается в режим энергосбережения, замедляя обменные процессы.
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Фото: (pixabay.com)
Мусорные продукты в вашем рационе
Все булочки, конфеты, тортики, полуфабрикаты, снеки откладываются в жир.
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Фото: (pixabay.com)
Длительный промежуток между приемами пищи
Вы едите два-три раза в день, избегаете ужинов или пропускаете завтрак.
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Физические нагрузки
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Полное отсутствие
Как результат - дряблая кожа, слабые мышцы, вываливающийся живот.
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Чрезмерные физические нагрузки
Когда вы истязаете себя ежедневными, длительными нагрузками, не давая времени вашему организму для восстановления. Ваше тело испытывает стресс и процесс похудения либо замедляется, либо вы получаете откат в виде вернувшихся килограмм.
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Фото: (pixabay.com)
Водный баланс
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Вода участвует во всех обменных процессах, лишая себя достаточного количества воды (30-40 мл на 1 кг веса), вы замедляете обменные процессы, провоцируя отложения жира.
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Фото: (pixabay.com)
Гормональные сбои
Жир на животе действительно может быть следствием гормональных сбоев. Но это достаточно редкий случай и определяется не постановкой себе диагноза через интернет, а сдачей анализов и консультацией с врачом.
Напомним, ранее диетолог назвала топ-6 продуктов для красоты и молодости кожи.
К слову, специалист по здоровому питанию и похудению Катя Медушкина поделилась особенностями завтрака для стройной фигуры.
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