Ці прості лайфхаки допоможуть впоратися з сухістю ліктів

Як усунути сухість ліктів:

Наносьте продукти, поки ваші лікті вологі

Хоча нанесення лосьйонів, кремів або мазей на вологу шкіру може здатися таким, що перешкоджає всмоктуванню продукту, насправді все навпаки. Це допоможе зафіксувати зволоження і додатково зміцнити шкірний бар'єр, який життєво важливий для загоєння і догляду за сухою шкірою ліктів.

Вибирайте більш щільні текстури

Незалежно від того, наскільки зволожує гель-крем, коли справа доходить до ліктів, краще вибирати більш густі формули, які дійсно можуть створити бар'єр між шкірою ліктя і зовнішнім світом, тим самим допомагаючи утримувати вологу.

Не приймайте занадто гарячий душ

Експерти кажуть, що яким би чудовим не був паровий душ, особливо в холодні місяці року, він насправді може погіршити стан ваших ліктів і шкіри в цілому. (Особливо враховуючи, що сухість ліктів зазвичай асоціюється із зимою.) Температура води не повинна бути занадто гарячою.

Використовуйте м'які миючі засоби

Про що ще потрібно пам'ятати, приймаючи душ і ванну? Миючі засоби, якими ви користуєтеся. При митті ліктів використовуйте м'які миючі засоби, які не сушать шкіру, а якщо ваші лікті не забруднені, то взагалі не потрібно мити цю область піною. Зрештою, надмірне очищення - це ще один спосіб швидко висушити лікті.

Подумайте про хімічний пілінг

Іноді мазі і креми не можуть створити своє диво, тому що на їх шляху занадто багато відмерлих клітин шкіри. Маючи це на увазі, дерматолог радить розглянути можливість використання кремів з хімічними ексфоліантами, такими як альфа-гідроксикислоти.

Не спирайтеся на лікті

І останнє, але не менш важливе, те, як ви ставитеся до ваших ліктів поза рутиною догляду за шкірою, також має значення. Зокрема, експерт каже не чинити на них такого сильного тиску. Постарайтеся не спиратися бездумно на лікоть, коли ви працюєте, ведете машину або дивитеся телевізор. Чим більше тиску ви надаєте на область, тим товщі шкіра стає для захисту.