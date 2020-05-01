Просто і ефективно: топ-5 принципів стрункості від дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ці нескладні звички допоможуть вам залишатися здоровим і струнким

Багато хто впевнені, що схуднути і підтримувати потім вагу неймовірно складно і потребує великих зусиль і жертв. Насправді цього можна досягти, дотримуючись деяких простих, але дуже ефективних звичок. Дієтолог-нутриціолог Лачина Джанкулієва, яка раніше розповіла, як позбутися від цукрової залежності, перерахувала на своїй сторінці в Instagram ефективні принципи стрункості.

Експерт зазначила, що вони дуже прості, але дуже робочі.

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1. Номер один - це звичайно ХАРЧУВАННЯ.

Збалансований і здоровий раціон це 70-80% успіху. Неважливо, ви щось лікуєте або вирішили зайнятися своїм здоров'ям, або ви просто хочете пострункішати. У будь-якому випадку ХАРЧУВАННЯ відіграє найголовнішу і важливу роль і крапка!

Мій принцип: Суворе 2-3 разове повноцінне харчування, де присутні білки, корисні жири й складні вуглеводи. І не забувайте, ВУГЛЕВОДИ - це не тільки крупи (про швидкі вуглеводи я мовчу), це ще і овочі, і моя улюблена зелень. Самий щільний прийом їжі - сніданок або обід. Білково-жировий сніданок запорука того, що ввечері ви не потягнетеся за «забороненим».



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

2. ВОДА.

Щодня 30-40 мл води на 1 кг ваги. Обов'язково! Не рідини (сік, бульйон, морс), а чиста вода.

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3. РУХ.

Щоранку лімфодренаж. 10000 кроків в день мінімум, частіше я проходжу і по 30000 кроків. Біг 2-3 рази на тиждень.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

4. СОН.

Намагаюся лягати з 22:00 до 23:00 і спати 8 годин, для хорошого гормонального фону, для стрункості і продуктивності. Якщо не висипаюся, через тиждень відчуваю, що організм починає давати збій».



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

5. Заповнення ДЕФІЦИТІВ.

Як тільки я заповнила дефіцит вітаміну Д, і профілактично почала його пропивати на постійній основі, моя вага не змінювалася, збіг? НЕ ДУМАЮ!

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І заповнення решти дефіцитів по вітамінам і мінералам. Так як мій принцип: здоровий организм ніколи не стане накопичувати жир. Тому заповнення дефіцитів - один з основних пунктів для стрункості і це доводять успішно стрункі люди.

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