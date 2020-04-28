Не тільки вівсянка: дієтолог перерахувала корисні варіанти сніданку

Ілюстративне фото (unsplash.com)

Експерт підкреслила, що важливим є індивідуальний підхід

Яким повинен бути сніданок, щоб дати організму все необхідне і при цьому не відклалося непотрібне на боках? Є кілька варіантів ранкового прийому їжі. Дієтолог Ольга Усенко, яка раніше навчила вибирати "правильну" каву для тих, що худнуть, розповіла в Instagram про те, що краще їсти на сніданок і які є його корисні різновиди.

Якщо закрити очі на те, що ми індивідуальні і кожному потрібен свій варіант, то ми отримаємо 2 універсальних варіанти:

⠀

1. БІЛКОВИЙ СНІДАНОК - яйця з сиром і овочами; сир з овочами; сир з фруктами; просто яйця з овочами; яйця з рибкою і овочами.

⠀

2. ЗМІШАНИЙ СНІДАНОК - це коли на тарілці є все і навіть більше: білки, жири, вуглеводи, клітковина. Наприклад: яйце, сир, гарнір, овочі.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀⠀

Ось ці 2 варіанти будуть найоптимальнішими для всіх. Але є ще варіанти сніданків і вони можуть бути оптимальними для певних людей чи для певних ситуацій. А можуть бути оптимальними для певного відрізку часу в конкретного індивіда.

⠀

Які є ще варіанти?

3. ВУГЛЕВОДНИЙ СНІДАНОК - це будь-який вид каші або хліба без додавання продуктів тваринного походження в один прийом їжі.



Ілюстративне фото (unsplash.com)⠀

Якщо ви ніколи не замислювалися, що вам краще їсти на сніданок, то починайте завжди з БІЛКОВОГО СНІДАНКУ. Не варто починати з солодкої вівсянки, якщо ви не сильно вникаєте в кількість з'їденого і схеми харчування. Адже прибравши гарніри і хліб зранку, ви залишаєте цей зазор на обід або на вечерю.

⠀

Дуже часто буває, що ми чуємо про користь вівсянки та вранці намагаємося її їсти, але зовсім не знаємо про схеми харчування і вдень обідаємо теж кашею, і на вечерю з'їдаємо ще шматочок хліба, і в підсумку перебираємо значну кількість вуглеводів.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Безугла розповіла про пробіотичні продукти і пояснила, чому їх варто включити в меню.